Morreu Fernando Lemos, o artista que deixou Portugal para escapar à ditadura

Nascido em 1926, em Lisboa, Fernando Lemos partiu para o Brasil em 1953 por considerar insustentável a vida sob o regime de Salazar e cedo se fez notar do outro lado do Atlântico. Artista multidisciplinar, em solo brasileiro dedicou-se sobretudo à exploração do desenho e do grafismo. Em 1957, recebeu o prémio de Melhor Desenhista Brasileiro, na IV Bienal de S. Paulo.

Entre os anos 60 e 90, trabalhou em várias instituições públicas, ao serviço das quais desenvolveu design gráfico modernista, muitas vezes experimental, e chegou a ser professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Design Industrial.

Esteve em Portugal em junho passado, para a inauguração de uma exposição antológica no MUDE, em Lisboa. Pela mesma altura, foi lançada, pela Porto Editora, uma antologia poética do artista que pretendeu igualmente celebrar as várias décadas de vida artística de Lemos.

Numa entrevista concedida ao Observador em junho, Fernando Lemos admitiu ser teimoso e que, por causa disso, era feliz. “Sou teimoso. Basta olhar para mim, de cadeira de rodas, alguma teima eu tenho. Tenho ligado ao meu princípio de trabalho a própria crise física que a natureza me deu. É difícil falar isso, mas não tenho dificuldade. Graças à minha deficiência, me encaminhei para ser artista. Precisei de mostrar que era capaz de fazer tudo o que os outros faziam, não para ser melhor, mas para ser capaz de fazer. Isso me deu força”, afirmou.

Lemos teve poliomielite quando era jovem, sofrendo posteriormente de síndrome pós-poliomielite. Em junho, surgiu em Lisboa visivelmente debilitado. Sobre o seu estado de saúde, o seu filho explicou que tomava “muitos remédios”. “Tem problemas de coração, de diabetes, de tensão. A cabeça dele é que o faz estar vivo.” Aos 93 anos, continuava a desenhar e a escrever todos os dias, apesar do cansaço constante, que o obrigava a dormir muito.

“Estou satisfeito, estou feliz, sinceramente, estou feliz”, disse o artista ao Observador. “Mesmo quando aconteceram coisas que não queriam deixar-me feliz, não deu certo, porque sou teimoso.”