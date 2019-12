Um emigrante português estará entre a vida e a morte após ter sido baleado pela polícia, em Genebra, na Suíça, depois de ter recebido uma denúncia de violência doméstica, diz o jornal Tribune de Genève. No entanto, familiares ouvidos pelo Correio da Manhã garantem que Dionísio Cunha, natural de Viana do Castelo, morreu. Contactada pelo Observador, a polícia de Genebra remeteu o assunto para o Ministério Público que, em comunicado citado por jornais suíços como o 20 minutes, confirmou que a polícia tinha disparado mas desmentia a morte do português, referindo antes um prognóstico vital “fortemente reservado”.

O incidente aconteceu esta segunda-feira, às 8h30 locais, quando a polícia foi chamada ao local, no bairro das Acacias, devido a distúrbios de violência doméstica. Ao chegar, os dois agentes entraram na casa, acabando um deles por disparar contra o suspeito, que foi transportado para o hospital em estado crítico. Segundo a imprensa local, Dionísio Cunha estava ainda armado com a pistola com a qual teria acabado de ferir a sua companheira no antebraço.

Inicialmente, foi noticiado pelos jornais suíços que o homem teria morrido, tendo uma vizinha relatado que viu o homem a ser levado com “uma ferida na testa”: “Fiquei em choque e a polícia disse para eu ficar dentro da minha casa”. Segundo a mulher, o vizinho gravemente ferido, foi retirado através das escadas de incêndio do prédio a que tiveram acesso através do apartamento dela.

Os agentes encontraram ainda na casa do emigrante a mulher que teria sido atingida por um tiro, adianta o 20 Minutes.

O Observador contactou o consulado português em Genebra mas ainda não obteve qualquer resposta. Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, igualmente questionado sobre o assunto, avançou apenas estar “a recolher mais informação sobre a ocorrência”.

(em atualização)