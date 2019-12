A zona euro registou, em outubro, um excedente de 28 milhões de euros no seu comércio externo de bens, face ao de 13,2 mil milhões de euros do mês homólogo, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações da zona euro para o resto do mundo subiram 4,1% entre outubro de 2018 e outubro de 2019, para os 217,9 mil milhões de euros. As importações, por seu lado, recuaram 3,2% para os 189,9 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), a balança comercial de bens voltou a um saldo positivo, de 2,2 mil milhões de euros, depois de em outubro de 2018 ter registado um défice de 8,0% na troca de bens com o resto do mundo. Para tal, contribuiu o aumento de 5,6% das exportações para os 190,1 mil milhões de euros e um recuo de 0,1% nas importações, que somaram 187,8 mil milhões de euros em outubro. As trocas comerciais dentro da zona euro abrandaram 1,4%, fixando-se nos 174,9 mil milhões de euros, e a balança comercial interna da UE viu o seu saldo também reduzir-se em 0,7%, para os 322 mil milhões de euros.