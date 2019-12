Um verdadeiro luxo real. A King’s Suite, no Castelo de Belvoir, chega à plataforma de arrendamento Airbnb para três noites que assinalam a entrada em 2020. Nos dias 31 de dezembro e 11 e 25 de janeiro, estes aposentos vão receber dois hóspedes que, além da real pernoita, vão poder usufruir de outros espaços do castelo, originalmente erguido ainda no século XI, em Leicestershire, a cerca de 2h30 de Londres. A estadia ficará por cerca de 359 euros.

Nos últimos anos, os interiores do castelo, em especial esta suite composta por três quartos, têm servido de cenário a algumas cenas da série “The Crown”, em substituição dos verdadeiros ambientes do Castelo de Windsor. A valência cénica não fica por aqui. Nas acomodações de Belvoir foram ainda gravadas cenas de “A Jovem Vitória”, filme de 2009, protagonizado por Emily Blunt.

“A suite King é um espaço verdadeiramente único, com uma história fascinante e, por isso estou muito entusiasmada por partilhá-la, pela primeira vez, com os hóspedes na Airbnb”, afirmou em comunicado a anfitriã, a Duquesa de Rutland, que abrirá aos hóspedes outros espaços do castelo. À chegada, poderão desfrutar do verdadeiro chá das cinco, exatamente no local onde, reza a história, esta tradição britânica nasceu. O jantar é servido com pompa e circunstância na Sala de Jantar do Estado. Segue-se um cocktail na biblioteca, tal como surge na série da Netflix.

A ansiedade terá de ser controlada durante alguns dias. As reservas abrem às 13h de dia 20 de dezembro, com apenas três datas disponíveis: 31 de dezembro e 11 e 25 de janeiro. O castelo irá doar as receitas destas reservas à Rainbows Hospice for Children and Young People.

Na fotogaleria, mostramos as imagens da King’s Suite e de outros espaços do Castelo de Belvoir.