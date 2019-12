A comitiva bloquista foi a primeira a chegar ao segundo dia de audiências do Presidente da República com os partidos e, depois da reunião, Catarina Martins lembrou que o Partido Socialista não tem maioria absoluta e que por isso deve negociar o Orçamento de Estado.

“O Partido Socialista entregou este Orçamento do Estado no Parlamento como se tivesse maioria absoluta, ou seja, não refletindo no documento uma negociação”, apontou a coordenadora do Bloco. “Naturalmente não tem maioria absoluta e, portanto, a necessidade para que o Orçamento possa ser aprovado é a da negociação e esse é um fator que aumenta a nossa preocupação”, lembrou Catarina Martins.

Catarina Martins mantém a primeira reação do Bloco ao Orçamento de Estado: um documento com “insuficiências” e “falta de compromisso” e adianta que o Bloco continua a analisar o documento e as “possibilidades de alterações”. “A direção do Bloco de Esquerda fará essa ponderação, como todo o sentido de responsabilidade, mas também com a certeza de que o nosso mandato é para um Orçamento que responda aos problemas do país”, começou por dizer a coordenadora do partido que, de seguida, apontou algumas das fragilidades já detetadas: “O investimento que é necessário nos transportes, na habitação, em matérias fundamentais como a educação, a ciência e a cultura”.