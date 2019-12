Como jogas, Luís Miguel – versão 19 e a contar (a crónica do Benfica-Sp. Braga)

“Mais um grande jogo Benfica! Continuamos a nossa caminhada da melhor maneira”, escreveu Pizzi após mais uma goleada dos encarnados no Campeonato, frente ao Famalicão. Luisão foi à sua página do Instagram e reagiu. André Almeida também. E ainda houve Taarabt, Chiquinho, José Fonte, Samaris, Vlachodimos, Vinícius, Bruno Varela e Nelson Oliveira. Mas foi outro comentário que acabou por prender todas as atenções. “Como jogas, Luís Miguel”, respondeu então Bruno Fernandes, médio do rival Sporting e companheiro de Seleção Nacional.

De forma previsível, os comentários a esse comentário multiplicaram a forma de comentar uma ação poucas vezes vista no futebol português. O feedback variou entre o ótimo e o péssimo, com muito bom e algum mau pelo meio. Todavia, se a ação é invulgar, os números de Luís Miguel, perdão, Pizzi, também o são. E o médio encarnado, que tem ainda mais um encontro no ano civil de 2019 (a não ser que seja poupado em Setúbal no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga), leva já 19 golos a meio da temporada. Em termos pessoais, em meia época, já superou todos os registos de anos anteriores; no plano global, aproxima-se a uma velocidade galopante dos 32 golos marcados no ano passado por Bruno Fernandes, algo que nunca um médio conseguira fazer nas principais ligas europeias. Mas, tal como o capitão dos leões, o número 21 está cada vez mais acima de um mero “goleador”.

A cumprir a sexta temporada na Luz, onde ganhou já 11 títulos entre os quais quatro Campeonatos, Pizzi funciona como uma espécie de Benjamin Button que aos 30 anos parece tornar-se mais novo consoante as responsabilidades acrescidas que vai recebendo na equipa. Frente ao Sp. Braga, nos oitavos da Taça de Portugal, o médio voltou a marcar mas o contributo para a vitória por 2-1 (oitava consecutiva em casa, naquele que é um recorde na era Bruno Lage) foi superior a mais esse picar de ponto na baliza contrária que se tornou um hábito – oito golos nas últimas nove partidas como titular em todas as competições. Pizzi não é apenas o portador da braçadeira. É um líder. O líder, à falta de André Almeida e Jardel. E sente-se mais confortável do que nunca esse posto. “A equipa está num momento ótimo, circula a bola com rapidez. Estamos a divertir-nos e as individualidades distinguem-se”, referiu depois do jogo com o Famalicão. Parece mesmo que o “trintão” nunca se divertiu tanto a jogar futebol.

Com a mesma equipa à exceção de Zlobin no lugar de Vlachodimos a ocupar a baliza, o Benfica teve em Taarabt um primeiro antídoto para a pressão mais alta dos bracarenses, rompendo linhas em posse num dos raros movimentos que não encaixavam no posicionamento sem bola da equipa de Sá Pinto. No entanto, e mesmo sem finalização, foi a equipa visitante que deixou os primeiros dois momentos de alguma agitação perto das áreas, primeiro após um erro do marroquino e depois numa incursão de Trincão pela direita. As iniciativas do Sp. Braga careciam no final de remate mas também não seria preciso para o marcador ser estreado: Sequeira subiu pela esquerda, cruzou, Fransérgio falhou o desvio de cabeça e Ferro acabou por marcar na própria baliza (14′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Benfica-Sp. Braga em vídeo]