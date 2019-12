O músico, cantor e compositor português Manel Cruz vai atuar em Lisboa a 29 de fevereiro do próximo ano, um sábado. O vocalista dos recentemente regressados Ornatos Violeta vai andar em digressão em 2020 a apresentar o seu mais recente álbum a solo, Vida Nova — editado em abril — e a digressão passará pelo Teatro Tivoli BBVA.

Além do concerto em Lisboa, anunciado esta quarta-feira pelo músico através das suas redes sociais, está já agendada uma outra atuação de Manel Cruz, a 4 de janeiro no Theatro Circo, em Braga.

A digressão de Manel Cruz a solo que acontecerá no próximo ano tem como título “Tour Nedó 2020”. Nas próximas semanas deverão ser reveladas mais algumas datas de atuações do músico e cantor em 2020, nas suas contas oficiais nas redes sociais (nomeadamente no Facebook).