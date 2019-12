Miguel Pinto Luz garante que a máxima por que se rege mantém-se, “não se decide sobre documentos que não se conhecem”. Mas agora, o candidato à liderança do PSD já pode tomar posição porque já conhece a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo e não gosta do que viu: “O PSD só tem uma forma de agir e atuar: votar contra”, diz Pinto Luz em entrevista ao Observador.

O candidato à liderança do partido nas próximas diretas surpreendeu quando se colocou ao lado de Rui Rio no único debate até agora entre os três candidatos, dizendo que não se rejeitava um documento à partida, como propõe Luís Montenegro. Mas o documento já é público e Pinto Luz considera que “é mais um Orçamento do Estado na sequência dos quatro orçamentos que foram apresentados pelo Partido Socialista”. Ou seja? “Continua a apostar no consumo interno e a não preparar a nossa economia para a grande revolução a que vamos assistir, a economia 4.0”.

Convidado do programa Sob Escuta da rádio Observador, que é transmitido esta quinta-feira à hora do almoço, Pinto Luz critica ainda o facto de o país continuar a importar mais, mas as exportações crescerem apenas 1%. E recorda que “o governo PSD, o tal de má memória para o PS, foi um governo que foi capaz de aumentar as exportações de 30% para 40%, é uma ambição diferente do que o PS nos apresenta”.

Apesar de ver pontos positivos no OE, Pinto Luz diz que este “é um orçamento sem visão, sem apresentar um sonho a todos os portugueses”. O candidato acusa ainda o ministro das Finanças de ser “especialista em apresentar Orçamentos que agradam à esquerda, mas depois na sua execução agradam a Bruxelas. Ele vive sempre nesta dicotomia, percebemos isso agora quando veste o chapéu de Ministério das Finanças ou Presidente do Eurogrupo. Tem sempre esta bipolaridade permanente na sua ação política e nos Orçamentos é igual”.

A entrevista na íntegra ao vice-presidente da Câmara de Cascais e candidato à liderança do PSD pode ser lida na íntegra esta quinta-feira no Observador e é transmitida na rádio Observador às 13h10.