A nova minissérie da Netflix, uma adaptação de Drácula, vai estrear a 4 de janeiro, três dias depois de ser transmitida na BBC One. Escrito por Steven Moffat e Mark Gatiss, criadores de “Sherlock”, este “Drácula” tem o ator dinamarquês Claes Bang no papel do vampiro mais famoso da história.

Com apenas três episódios de 90 minutos, a minissérie apresenta a “lenda do Conde Drácula transformada com novos contos”. De acordo com a Variety, a produção segue a história do vampiro desde as suas origens no leste da Europa às suas lutas com os descendentes de Van Helsing, o seu arqui-inimigo.

Além de Bang, o elenco de “Drácula” inclui nomes como Dolly Wells, Joanna Scanlan e Clive Russell. John Heffernan é Jonathan Harker e o papel de Mina é interpretado por Morfydd Clark.

Até ao momento, a Netflix disponibilizou um teaser e a BBC, que encomendou a produção, o trailer completo. O primeiro, mais negro, termina com Drácula dizendo “a única coisa que tens de fazer é convidar-me a entrar”.

[O teaser de “Drácula”:]

[O trailer da minissérie divulgado pela BBC:]

A par da minissérie, irá ser transmitida, na BBC Two, a 3 de janeiro, o documentário “In Search of Dracula”, em que Mark Gatiss explora o legado da personagem criada por Bram Stoker.