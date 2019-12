A Uber deve ter novidades para apresentar ao mundo já nesta quarta-feira. Segundo a Bloomberg, a empresa prepara-se para adaptar o seu modelo de economia gig a todos os tipos de trabalho e estará já a fazer uma experiência em Chicago através do sistema Uber Works. Este novo aplicativo liga os trabalhadores a quem tem para oferecer empregos de curta duração e que podem ser em setores como a hotelaria, turismo ou outros.

O site de notícias norte-americano avança ainda que, numa segunda fase, a experiência será estendida a Miami. No imediato, esta nova aposta da Uber tem-se concentrado em trabalhar com agências tradicionais de recrutamento de recursos humanos, explicou Andrey Liscovich, diretor executivo do projeto Uber Works. Um dos objetivos é poder empregar mesmo quem não tem carta de condução.

O fim do ano, e o fecho das contas da empresa, não augura boas notícias no desempenho da Uber, mas com a chegada do sistema Uber Works a empresa espera dar a volta por cima e começar a gerar mais receita.