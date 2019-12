Já esta a preparar tudo em sua casa para o jantar e almoço de Natal? Primeiro pensa-se o menu — o bacalhau, o peru, os doces, as filhós, os sonhos, tudo a que se tem direito nesta época —, mas depois da ementa organizada, o que é que falta? Preparar uma mesa natalícia. Há quem faça uma decoração monocromática e minimalista, mas também há as opções mais originais com centros de mesa, pequenos jogos para abrir durante a refeição ou grandes tapetes de mesa que trazem a natureza para dentro de casa.

Se está sem ideias, ainda vai a tempo de criar uma mesa de natal de sonho. Deixamos algumas ideias para que crie o melhor Natal da sua família.

1

Se tiver paciência (e jeito de mãos), fazer guardanapos temáticos vai dar um toque natalício à sua mesa, mesmo que tenha deixado a decoração para a última hora. Não há nada que as nossas mãos não resolvam.

2

Mas se fazer coisas à mão não é para si, pode optar por pequenos arranjos com alguns acessórios, como uma fita bonita e pequenos ramos. É luxuoso e, ao mesmo tempo, simples.

3

Para as mesas grandes, por que não um tapete de mesa? Vai trazer um pouco de natureza e elegância à decoração. Mas atenção: só funciona mesmo em mesas grandes, pois rouba muito espaço.

4

Se a sua mesa de Natal é mais pequena e todo o espaço tem de ser rentabilizado, pode optar por decorações com velas altas ou fazer pequenas velas em frascos. Dão um toque acolhedor e personalizado à mesa.

5

Para um serão mais divertido, pode criar pequenos jogos na sua decoração. Uma ideia são os “biscoitos”: cada pessoa abre e lá dentro pode ter uma piada, um pequeno acessório, uma mensagem. Outra ideia é fazer uma espécie de “quantos queres” de Natal.

6

Se quer optar por uma decoração mais minimalista porque na sua casa “menos é mais”, a melhor opção é uma mesa branca com apenas pequenos toques, como velas ou pequenos arranjos.

7Mas se a sua família gosta de um pouco mais de brilho, adote os dourados na sua decoração. São elegantes e criam logo uma sensação de festa.

8

O Natal não é só para vermelhos e verdes. Se gosta de decorações alternativas, imagina a sua mesa em tons de azul ou preto.

9

Se na sua família é mesmo “à grande e à portuguesa”, foque a sua decoração em grandes centros de mesa elegantes.

10

E por último, a mesa das crianças. Aqui, o céu é o limite.

