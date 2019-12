O próximo ano promete ser espectacular para quem está interessado em adquirir um carro novo. Primeiro, porque as vendas – globais e na Europa – oscilam entre a estagnação e a queda, o que vai obrigar os fabricantes a retirarem mais “coelhos da cartola”, em forma de novos modelos, para despertar o mercado e atrair novos clientes. Depois, porque a necessidade de cumprir os limites de CO 2 impostos por Bruxelas vai implicar o lançamento de mais versões eléctricas e electrificadas, com ênfase nos híbridos e, sobretudo, nos híbridos plug-in, que em 2020 vão chegar ao stands em quantidades muito superiores.

Para facilitar a escolha, o Observador preparou uma lista com as principais novidades que vai ter à sua disposição no ano que se avizinha. Não faltam modelos eléctricos, mas não se pense que apenas vamos ter automóveis específicos para condutores preocupados com o ambiente e a qualidade do ar que se respira nas grandes cidades, uma vez que o grosso da oferta, bem como das vendas para os próximos tempos, continuará a ser representado por veículos animados por motores de combustão interna. Sejam eles a gasolina ou a gasóleo.

Para mencionar apenas a oferta mais sumarenta entre os modelos eléctricos a bateria, podemos fixar-nos no Opel Corsa-e, uma alternativa ao Renault Zoe, cuja versão mais recente surgiu no mercado nacional em finais de 2019. Mas se pretende um modelo familiar mais habitável, pode concentrar-se no VW ID.3, ou na versão espanhola da Seat, o el-Born. Há ainda veículos a bateria para quem deseja mais potência e emoções a condizer, como o Porsche Taycan e a sua versão crossover, o Taycan Cross Turismo.

Os potenciais compradores de carros novos vão igualmente ter à sua disposição uma lista interminável de SUV, a começar pelos de menores dimensões e preços, onde figuram dois dos modelos que tradicionalmente mais vendem neste segmento, o Renault Captur e o Peugeot 2008.

Para terminar esta rápida ronda pelos novos automóveis que vão chegar ao mercado em 2020, não podíamos esquecer os modelos mais possantes, mas que permitem passear com a família, como o Aston Martin DBX, e aqueles que se destinam a garantir o máximo gozo a quem vai ao volante. Entre estes últimos, é forçoso referir o Lotus Evija, os Ferrari Roma e SF90 Stradale, o Tesla Roadster e o Aston Martin Valkyrie, que finalmente vai começar a chegar às mãos dos seus clientes. Como pode conferir na fotogaleria, variedade não falta.