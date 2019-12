A Austrália voltou a bater recorde do dia mais quente esta quarta-feira, com uma temperatura média de 41.9 graus Celsius, superando o valor atingido na terça-feira por um grau. Um dia depois, o país volta a lidar com os incêndios que, só esta época, já mataram seis pessoas e destruíram mais de 700 casas, tendo sido declarado o estado de emergência em New South Wales, onde se localiza a capital Sydney.

Segundo a imprensa local, Sydney tem estado, durante a manhã desta quinta-feira, coberta por fumo tão denso proveniente dos incêndios que a circundam que, antes das 9h00, da manhã de Portugal este já era visível nos radares do Departamento de Meteorologia.

Smoke is already visible on radars, outlined in red. The particles in the smoke plumes look similar on radar imagery to rainfall. Check the radars and satellite pics to see where the smoke is most extensive. #nswweather #nswfires https://t.co/t06EL3Zhrk https://t.co/ZajCOcH9cw pic.twitter.com/i6POwRMGfN — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) December 18, 2019

Neste momento, a maior preocupação das autoridades são os dois grandes fogos em New South Wales e Gospers Mountain. Enquanto isto, escreve a CNN, os bombeiros estão a lutar contra 97 fogos ativos em todo o país, estando ainda 50 por controlar. No combate aos fogos foram destacados 1.700 bombeiros só em New South Wales.

As autoridades alertaram para o facto de a combinação de temperaturas elevadas com os ventos fortes poder vir a aumentar a dimensão dos incêndios e a facilitar a sua dispersão.

O estado de emergência vai durar sete dias e, segundo a declaração publicada no site do governo, garante “poderes extraordinários” aos bombeiros, que poderão alocar recursos do governo, dirigir-se a agências governamentais para ajuda ao combate, fechar estradas e evacuar casas, se necessário.

Segundo a mesma declaração, a primeira-ministra do estado de New South Wales, Gladys Berejiklian, “declarou que esta medida será vital para salvar as comunidades, uma vez que esta tem sido a época mais devastadora desde que há memória”, disse.

A qualidade do ar, ainda que não esteja num nível tão preocupante como no dia 9 de dezembro, foi considerada, segundo a imprensa local, “perigosa”, estando a preocupar os habitantes, que têm acompanhado a evolução da densidade do ar nos últimos dias no Twitter, com a hashtag #SydneySmoke. Veja algumas das imagens do que está acontecer na Austrália nestas publicações:

Flying from Melbourne to Brisbane… here is a progression of images from VIC into NSW ???? #sydneysmoke pic.twitter.com/ZHSuPRPyfO — Matthew Sweet (@msweet) December 18, 2019

Also the air quality in Sydney is shocking again – normal view vs today #sydneysmoke pic.twitter.com/7eEN88jFYy — Hair Romance (@HairRomance) December 19, 2019