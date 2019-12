(Em atualização)

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira os dois artigos de acusação a Donald Trump, que podem levar à destituição do presidente norte-americano. Em causa estão duas acusações: abuso de poder e obstrução do funcionamento do Congresso.

A votação desta quarta-feira significa, na prática, que a Câmara dos Representantes — na qual o Partido Democrata tem a maioria — valida as duas acusações contra Trump no processo de destituição, relacionado com os contactos do presidente com o governo ucraniano.

O artigo referente à primeira acusação — abuso de poder — foi aprovado com 230 votos a favor e 197 contra. Já o segundo artigo, referente à acusação de obstrução do funcionamento do Congresso, foi aprovado com 229 votos a favor e 198 contra.

O presidente norte-americano terá agora de ser julgado no Senado por estas duas acusações. Aí, é preciso que uma maioria de dois terços dos senadores considerem Trump culpado para que o presidente seja destituído e removido do cargo. Nesta câmara, porém, o Partido Republicano detém a maioria dos senadores, o que torna mais difícil que o sentido de voto seja o mesmo da Câmara dos Representantes.