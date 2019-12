Em atualização

A circulação no Metro do Porto está interrompida entre Matosinhos e Gondomar devido à queda de duas árvores na linha F da estação de Fânzeres, em Gondomar, confirmou o Observador junto de fonte do Comando Distrital de Operações do Porto.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 5h52. No local estão os bombeiros, estando ainda prevista a chegada de funcionários da Câmara Municipal para ajudar nos trabalhos.

Não há previsão de abertura da linha, que está dependente do corte e da remoção das árvores.

O mau tempo que se faz sentir desde esta quarta-feira já causou quase 600 ocorrências em Portugal continental nas primeiras seis horas desta quinta-feira, segundo a proteção civil. Nove distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte trazida pela depressão Elsa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).