Ao fazer um balanço deste ano, é impossível não relembrar alguns momentos em que a nova geração de mulheres esteve em primeiro plano, mudou a cultura, inspirou a mudanças e quebrou barreiras que tiveram impacto noutras mulheres – o efeito bola de neve do sucesso. Lizzo e Billie Eilish mudaram a música; Taylor Swift foi a artista da década; Greta Thunberg inspirou milhões a participar ativamente nas manifestações ambientais; a NASA teve a sua primeira expedição espacial composta só por mulheres astronautas; Simone Biles tornou-se a ginasta mais premiada da história; a televisão quebrou barreiras com séries como Euphoria, Unbelievable e Fleabag que trouxeram atrizes e enredos poderosos para as mulheres em todo o mundo; em Portugal tivemos a primeira greve feminista; jovens portuguesas trouxeram o programa de jovens líderes femininas Women2Women dos Estados Unidos para Portugal; Aurea e Marisa Liz, duas das maiores vozes da música portuguesa, juntaram-se para mostrar que as mulheres, quando se unem, conseguem ainda voar mais alto; atletas, atrizes, cantoras, escritoras… novas vozes estão a surgir e a mudar as artes e o desporto, abrindo a porta a este sucesso que se partilha e nos leva mais longe.

Para todas as mulheres que vivem a sua vida com determinação e poder, que permanecem otimistas e confiantes, que se mantêm fieis a si mesmas, que se envolvem resolutamente e vivem a sua vida em absoluto, que veem o seu sucesso como um meio e não como um fim, que ultrapassam os limites e criam o mundo de amanhã, Lancôme dedica o seu novo perfume Idôle – moderno, sustentável e com uma fragrância limpa como uma página em branco na qual cada mulher é livre para escrever a sua história.

Conquista: a palavra da nova geração

“Lancôme imaginou esta nova fragrância à luz desta feminilidade contemporânea e está a perseguir o seu sonho: celebrar as mulheres e acompanhá-las no seu caminho para a felicidade. Porque, ao longo da história, as mulheres têm continuado a mudar, a reinventar-se e a marca continuou a acompanhar a sua evolução e permanece o mais próximo possível das suas aspirações. Uma nova visão de sucesso está a ganhar forma. E Idôle é a fragrância desta feminilidade conquistadora”, disse Françoise Lehmann, presidente global da marca.



E conquista é a palavra certa para falar desta geração. A Forbes dá números interessantes: 60% dos jovens de hoje quer ter um impacto no mundo, em comparação com apenas 39% dos millennials. Ídole chega assim no momento certo e é um convite para acreditarmos em nós, ultrapassarmos as nossas próprias barreiras e trilharmos um novo caminho – o nosso – para criarmos o nosso impacto no mundo.

A tecnologia e o ambiente nas nossas mãos

Durante muitas décadas, os símbolos de status exteriores ditaram o design de objetos de beleza. E Idôle vem romper com todas estas tradições ao ter o frasco de perfume mais fino do mundo com apenas 15mm de espessura. Um frasco que é o reflexo da geração que representa e inspirado para ser um objeto que nunca sai das nossas mãos. Leve, simples, fino, translúcido. Que, tal como o nosso telefone através do qual comunicamos para todo o mundo, cabe na palma da nossa mão, pode ser colocado no bolso e levado para qualquer lado.

Este frasco intemporal afirma-se como um objeto impermeável a modas e tendências, pensado para durar através do seu formato recarregável para reduzir o impacto ambiental. Tal como a sua geração, símbolo da determinação, da ousadia, do compromisso e que permite que o perfume seja recarregável em alguns pontos de venda a um preço mais reduzido. O frasco torna-se assim um objeto de luxo de uso infinito.



Audaz é ainda o aroma, um passo em grande de Lancôme a pensar no amanhã. Criado por perfumistas mulheres, Idôle assume-se como uma fragrância limpa, com ingredientes produzidos de forma sustentável. É o primeiro perfume Chipre floral almiscarado do mercado, combinando uma base floral com vários tipos de rosas e jasmim com um corpo que equilibra o patchouli e os almíscares e, no topo, essências de bergamota e pera. Uma fragrância que é tanto delicada quanto impactante para uma sensação de pureza.

2019 é o ano da geração do futuro

Este foi um ano importante para as mulheres. Um ano que nos mostra quão longe já chegámos mas também nos diz que ainda há muito a fazer. O mundo está a passar por mudanças profundas. Uma nova geração de mulheres está a libertar-se das tradições e a redefinir o significado de sucesso e o que é ser mulher nos dias de hoje. A revolução digital mudou a nossa sociedade e destruiu os antigos cânones de sucesso ao abrir as portas ao aparecimento de novas e inspiradoras líderes que são a prova em como todas as mulheres têm o poder de mudar o mundo pelas suas próprias regras e seguindo os seus próprios sonhos. E esta nova confiança está a elevar a fasquia um pouco mais a cada dia. As mulheres estão a ir mais longe. E estão a tornar-se mais fortes.

Esta geração está exposta a mais informação, quer compreender o mundo e está preparada para lutar por ele. E as inovações tecnológicas criaram uma forma de independência que as gerações anteriores não tiveram. A tecnologia permite as mulheres de hoje criem as suas próprias comunidades, que usem a sua voz para chegar mais longe, que criem a sua própria marca pessoal. Sonhar em grande nunca fez tanto sentido como agora onde o sucesso deixou de ter barreiras físicas.

São os valores desta nova geração de mulheres que representam a visão do sucesso atual que estão na base de Idôle. O perfume que dá voz a mulheres líderes inspiradoras que, ao partilharem o seu percurso, inspiram outras a acreditar nelas próprias e a alcançar o seu próprio sucesso. E este é o momento na história em que a realização pessoal transcende os limites individuais para influenciar o coletivo. Porque há um ídolo em cada mulher e todas as mulheres hoje podem ser ídolos.

Idôle de Lancôme encontra-se à venda em Portugal nas perfumarias habituais com o preço de 53€(25ml), 85€ (50ml) e 99€ (75ml).