O 15.º dia do julgamento do caso de Alcochete terá na parte da tarde os últimos depoimentos de jogadores que estavam no balneário no dia da invasão da Academia e permanecem ainda agora no plantel do Sporting: Rodrigo Battaglia, que começou a responder às perguntas da procuradora do Ministério Público na sessão da passada terça-feira mas que acabou por ter interromper o depoimento pelo adiantado da hora, e Sebastian Coates. De manhã, no Tribunal de Monsanto, passarão dois nomes falados por mais do que uma ocasião ao longo do julgamento por razões distintas: o fisioterapeuta Ludovico Marques e o preparador Gonçalo Álvaro.

[O resumo do dia 14 do julgamento do caso de Alcochete]

No caso de Ludovico Marques, o fisioterapeuta já foi referido por mais do que uma vez pelas testemunhas que têm sido apresentadas pelo Ministério Público como um dos agredidos durante a invasão, casos de Ricardo Gonçalves (diretor de segurança da Academia) e Luís Maximiano (guarda-redes que na altura alternava entre o plantel de seniores e juniores). Já Gonçalo Álvaro tem sido um nome mencionado pelos advogados dos arguidos quando questionam às testemunhas sobre a autoria do vídeo de cerca de 20 segundos do interior do balneário após a invasão e que circulou pela comunicação social e pelas redes sociais. Por lapso, Mathieu e Acuña disseram nos depoimentos por videoconferência que não conheciam o fisioterapeuta e preparador da equipa A.