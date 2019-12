Cristiano Ronaldo podia ter sido notícia “apenas” por ter marcado o golo que deu a vitória à Juventus em Génova frente à Sampdória. Cristiano Ronaldo podia ter sido notícia “apenas” por ter festejado pelo quinto jogo seguido em dezembro (seis golos) naquela que é a sua melhor série desde que chegou a Itália. Mas não, isso poderia parecer pouco e como os números da carreira do avançado de 34 anos já começam a ser estratosféricos também ele tirou tanto os pés do chão que não passou ao lado de ninguém. Esta quarta-feira, CR7 marcou mais do que um golo.

Le but de Cristiano Ronaldo en chiffres … Détente à 2.56 mètres du sol. 0,46 secondes passés en l’air ???????? pic.twitter.com/gOJ0CXeAVg — CR7 inside (@CR7_inside) December 18, 2019

De acordo com a Sky transalpina, o capitão da Seleção Nacional saltou 71 centímetros a uma altura de 2,56 metros para apontar de cabeça o 2-1 da Juventus diante da Sampdória e as reações não se fizeram esperar… a começar logo pelo próprio. “CR7 Air Jordan!”, escreveu o jogador nas suas redes sociais após o encontro, fazendo a comparação com aquele que é considerado um dos melhores basquetebolistas de sempre, Michael Jordan.

“Estou muito feliz com este resultado. Foi um encontro muito difícil perante uma Sampdória que jogou bem mas nós fizemos ainda melhor e merecemos ganhar o jogo. A equipa jogou com grande atitude. O golo foi muito bom especialmente porque foi decisivo. Saltei 71 centímetros? Desconhecia esses dados mas claro que estou contente é com o resultado. Há um mês tive uma lesão no joelho mas agora já estou recuperado”, comentou o avançado à Sky Sports, antes de lançar também a final da Supertaça de Itália do próximo domingo: “Uma final é sempre 50%-50%. A Lazio tem uma excelente equipa mas estou convencido de que podemos vencer”.

Também Claudio Ranieri, que comanda a equipa de Génova, deixou elogios ao golo que deu a vitória à Juventus. Quando alguém marca um golo como este, só temos de admirar. Esteve a pairar durante hora e meia. O Cristiano fez algo que costumámos ver num jogador da NBA. O que podemos fazer?”, disse à Sky Sports.

"Ronaldo scored in NBA style – he was in the air for an hour and a half." – Claudio Ranieri ???? pic.twitter.com/L4uO4Sxz7e — Goal (@goal) December 18, 2019

“Ronaldo acabou de marcar um golo de cabeça ao segundo poste, no qual os seus pés estavam mais altos que a barra… Só estou a exagerar um bocadinho. Salto ridículo”, escreveu Gary Lineker, um dos melhores avançados ingleses de sempre que é agora um dos comentadores desportivos mais conceituados em território britânico.

Ronaldo has just scored a far post header where his feet were higher than the crossbar….it’s only a slight exaggeration. Ridiculous leap. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 18, 2019

Como é habitual, o momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com várias comparações do português com aviões, companhias aéreas e o próprio Super-Homem. Nem a Marinha passou ao lado do golo do madeirense, deixando uma mensagem com humor na sua conta oficial do Twitter. “Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo. Saudações dos helicópteros da Marinha”. Aos 34 anos, o avançado ainda está destinado a grandes voos. Ou, neste caso, aos maiores voos de todos, num mês de dezembro que tem sido particularmente profícuo.