Depois de um ano de interregno, o Festival Bang! vai regressar a 28 de março, revelou esta quinta-feira a Saída de Emergência, organizadora do evento. Os escritores Sherrilyn Kenyon e Joe Abercrombie são os convidados de honra da terceira edição do festival dedicado à fantasia, ficção científica e horror, que se vai realizar no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma.

Sherrilyn Kenyon é, segundo a editora, uma das fundadoras do romance paranormal. Conhecida pela série Predador da Noite, a norte-americana tem a sua obra publicada em mais de 30 países e vários milhões de cópias vendidas. O inglês Joe Abercrombie é autor de várias trilogias bestsellers, como A Primeira Lei.

Além das sessões com estes autores, a programação da terceira edição do Bang! contará com sessões de apresentação e debates com convidados portugueses, exposições de ilustração, pré-lançamentos exclusivos e workshops.

Organizado pela primeira vez em 2017 pela editora Saída de Emergência, no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, o Festival Bang! contou, nesse ano, com a presença de Anne Bishop, autora das sagas Os Outros e As Joias Negras. No ano seguinte, a convidada especial foi a escritora norte-americana Robin Hobb.

Os bilhetes para a terceira edição do festival já estão à venda na Ticketline e custam cinco euros. Um pack com três entradas fica a dez euros.