O evento estava previsto para 18 de dezembro e apesar das notícias mais recentes darem conta de um possível adiamento, a fim de despistar os fotógrafos, a festa de noivado de Beatrice e o empresário Edoardo Mapelli Mozzi acabou mesmo por realizar-se na noite desta quarta-feira, em Londres.

O Chiltern Firehouse, luxuoso hotel da capital, no exclusivo bairro de Marylebone, foi o espaço eleito para a reunião de uma lista de amigos VIP e familiares, oferecida pela mãe do noivo. E se Sarah Ferguson, a mãe da noiva, foi um dos rostos captados à chegada ao local, o mesmo não se pode dizer do pai. Sob escrutínio máximo por parte da imprensa, dado o escândalo em que se viu mergulhado nos últimos tempos, o duque de York não foi apanhado pelas objetivas, sendo a sua ausência a mais notada.

A festa decorreu ao final de um dia que ficou também marcado pelo tradicional almoço em Buckingham (antes da rainha rumar a Sandringham para festejar o Natal), momento que juntou a família alargada e ao qual Beatrice compareceu sozinha.

O evento surge também na sequência de uma série de episódios comprometedores para o príncipe André, apanhado no olho do furacão Jeffrey Epstein e numa teia de acusações de abuso sexual de menores. Depois da desastrosa entrevista concedida recentemente à BBC, os tabloides britânicos desenterraram novas e polémicas imagens, uma delas saída, precisamente, da celebração dos 18 anos de Beatrice, com Epstein e Harvey Weinstein, outro nome controverso, a figurarem entre a lista de convidados reais.

Foi em setembro passado que a filha mais velha dos duques de York, irmã de Eugenie, anunciou o seu noivado com O compromisso terá sido firmado no início desse mês, em Itália, e o enlace, ainda sem data certa, está previsto para 2020.