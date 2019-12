Turb’Ó Baile

Local secreto, Porto; Sábado, dia 21 de dezembro. Entradas a 12€, 15€ ou 250€

Imagine uma discoteca moderna mas onde só passa música pimba ou tradicional portuguesa. Por inusitado que o cenário possa parecer, aquilo que acontece nos Turb’Ó Bailes é um pouco isso. Criado pelos mesmos autores do igualmente famoso Revenge of the 90’s , este evento já conta com uma legião de seguidores e percorre todo o país deixando sempre um rasto de vinho tinto, cerveja e tremoços para trás. No próximo fim de semana o poiso vai ser a cidade Invicta e, como costume, pouco ou nada se sabe sobre o que vai acontecer, tirando o facto de que o Portugal kitsch/parolo estará representado em peso. O local exato da festa só é revelado no próprio dia a todos os que compraram bilhete e o cartaz das atuações só se vai conhecendo a conta gotas: para lá dos DJs residentes sabe-se apenas que o mítico Marante será um dos que subirá ao palco. Apesar de tudo isto a festa é garantida, venha vestido a rigor com a sua melhor boina e camisa de alças, por exemplo, ou não.

Curb

Rua de Belomonte, 70, Porto. De quarta-feira a domingo, das 12h às 14h45 e das 19h às 22h30

Se a reta final do mês de dezembro já é por excelência uma época de exageros gastronómicos, que mal fará juntarmos hambúrgueres a todos os doces e petiscos natalícios? Estas sanduíches norte-americanas têm como templo o restaurante Curb, no Porto, que trabalha de forma artesanal e faz quase todos os ingredientes do zero, veja-se o exemplo do pão de leite Hokkaido (receita mais leve que o brioche e, como o nome indica, tradicional do Japão) ou as batatas fritas cortadas à mão — é por causa disto, precisamente, que só vendem 120 unidades por dia. Utilizam carne de vaca australiana mas também têm uma opção vegetariana, feita com cogumelos portobello. Quando por aqui passar não deixe de experimentar o duplo com queijo cheddar, bacon fumado, ovo estrelado e ketchup, por exemplo. Pode acompanhá-lo com as ditas batatas fritas e a maionese de tomilho. Cada um custa 8,50€.

Lovers & Lollypops Open Day

Arda Recording Co., Rua de Pinto Bessa, 122, Armazém 12, Porto. Sábado, dia 21 de dezembro, das 16h às 20h

No panorama da música independente feita em Portugal, poucas editoras conseguiram destacar-se como a nortenha Lovers & Lollypops. Com muita ajuda da popularidade dos festivais (Milhões de Festa, Tremor, Taina Fest,…) que foram/vão organizando alcançaram um patamar importante no mundo da produção musical portuguesa e agora vão oferecer isso mesmo in loco este fim de semana. No dia aberto que estão a organizar será feita uma espécie de apresentação dos seus novos escritórios mas também haverá muito material à venda, de discos e vinis a meias coloridas. Não vai faltar música, certamente, nem comes e bebes. Caso ainda tenha presentes de última hora por despachar, este evento pode ser uma boa ajuda.

Festa Volume Júlia Kemper e Moullinex

La Distillerie Lisboa, Campo de Santa Clara, 78, Lisboa. Sexta-feira, 19 de dezembro, das 18h às 23h

Alguma vez reparou no quão difícil é encontrar vinho bom em festas/discotecas/clubes e afins? Qualquer coisa mais animada, festa para quem gosta de dançar, vê-se sempre sequestrada pela hegemonia da cerveja, bebida branca ou cocktail. Para quem gosta, perfeito. Agora os enófilos também têm direito a diversão bem regada e foi para criar isso mesmo que nasceram as festas Volume. Ocupando o também recente espaço da La Distillerie Lisboa, em frente ao Panteão Nacional, estes eventos pretendem juntar enólogos com DJs para celebrar o bom vinho com uns passos de dança. Na programação deste fim de tarde a primeira bola a sair do saco é a conversa com a enóloga convidada, Júlia Kemper, e o DJ e produtor Luís Clara Gomes, mais conhecido como Moullinex. O momento seguinte é uma espécie de pairing que junta músicas com vinhos, depois disso é só dançar e saborear. O espaço é limitado a 300 pessoas, cada bilhete custa 10€ e se chegar até às 20h recebe um copo de vinho de oferta.

Jaquinzinho

Rua da Esperança, 25, Lisboa. De quarta-feira a domingo, das 12h30 às 00h (quinta e sexta-feira fecha à 1h)

Um restaurante tão fresco quanto o peixe que serve. Este Jaquinzinho é uma das novidades mais recentes da cidade de Lisboa e, como o próprio nome indica, dedica-se em exclusivo àquilo que o mar nos dá, tenha guelras, tentáculos ou casca. É na fronteira entre as zonas de Santos e da Madragoa que mora esta casa relativamente espaçosa e decorada com motivos náuticos — dos barquinhos em miniatura nas paredes às boias de sinalização penduradas no teto. A frescura dos produtos é pedra basilar deste projeto, daí poder haver sempre mudanças na ementa, dependendo daquilo que o mar tiver para dar nesse dia. Independentemente disso, quando aqui passar, esteja sentado ao balcão, virado para a cozinha aberta, na mesa partilhada ou na esplanada interior, não deixe de provar sugestões como os jaquinzinhos (cada dose custa 13,50€ e é servida com maionese de trufa), claro, mas também o choco frito (11,50€), o tachinho de arroz de tomate com filetes de peixe galo (20,50€) ou outro tachinho, este com arroz de polvo (20€ e dá para duas pessoas facilmente). Coisas doces é algo que não abunda no fundo do mar mas os “sobremesianos” — como dizia Calvin, da dupla de BD “Calvin & Hobbes” — não se preocupem: há uma deliciosa mousse de chocolate negro com bolo de banana e creme de açafrão e gengibre (9€) ou o igualmente especial bolo da Nona com gelado caseiro de manteiga de amendoim (7€).

Venda de Natal da Tinta da China

Edições Tinta da China, Rua Francisco Ferrer, 6-A, Lisboa. Sábado, dia 21 de dezembro, das 10h às 19h.

O Natal está a pouquíssimos dias de distância e há sempre um ou outro presente que fica para a última hora. Quem gosta da adrenalina de os procurar quase em cima do dia em que é suposto abri-los pode ficar contente de saber que a editora Tinta da China vai voltar a fazer a sua “Mui incrível e sempre desejada venda de Natal”. É já no próximo sábado que as portas desta chancela literária se vão abrir para todos os que procurarem livros e descontos. Vários autores da casa vão marcar presença para que possa personalizar os presentes (sejam eles para si ou para outra pessoa qualquer) que daqui trouxer. Há ainda a promessa de café, chá e bolos, bem como de embrulhos especiais para todas as compras.

Pub Quizadilla #17 com DJ Quesadilla

Fábrica Musa, Rua do Açúcar 83, Lisboa. Quinta-feira, dia 19 de dezembro, das 19h às 22h

Em época de jantares de natal sem fim, dos da empresa aos dos amigos, por que não sugerir algo diferente para reunir as hostes e aproveitar um bom, velho quizz? É na casa da Cerveja Musa, a sua fábrica, que há uns bons meses se realiza este divertido concurso de perguntas e respostas promovido pelo conhecido DJ Quesadilla, um clássico da cena de música “indie” em Portugal. As regras são sempre as mesmas: grupos de dois a cinco elementos (pessoas sozinhas também são bem-vindas, claro) fazem a inscrição com antecedência e no dia certo tentam acertar no maior número possível de respostas. A equipa vencedora leva para casa um brinde surpresa e tudo isto acontece enquanto ‘Quesa’ vai servindo de DJ e “apresentador” desta espécie de “Quem Quer Ser Milionário” da cevada fermentada. Os temas mudam sempre e o desta quinta-feira será dedicado à quadra natalícia. De relembrar que as reservas devem ser feitas através de e-mail (musadafabrica@cervejamusa.com) ou diretamente na Fábrica Musa. Serão servidas quesadillas especiais de Natal.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.