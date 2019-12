A seca afeta 37% da população cabo-verdiana (196 mil pessoas), divulgou esta quinta-feira fonte do Ministério da Agricultura e Ambiente, adiantando que, além da mitigação dos efeitos, as autoridades estão a trabalhar na resiliência das famílias.

Os dados foram avançados à imprensa por Eneida Rodrigues, assessora do ministro da Agricultura e Ambiente e substituta do diretor geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, após um encontro em que apresentou a estratégia e os resultados de implementação do programa de mitigação da seca e do mau ano agrícola à ministra de Estado para a Área Social de Angola, Carolina Cerqueira.

Segundo a responsável, a seca que assola o país há três anos consecutivos está a afetar direta e indiretamente 37% da população, o que corresponde a cerca de 196 mil pessoas, a maioria das zonas rurais. “Porque são essas pessoas que vivem sobretudo da agricultura e da pecuária, tanto na parte da produção, como também ligado a tudo o que é a agricultura, como o comércio e a produção agrícola”, referiu.

Há um programa de mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola que está a ser implementado há dois anos, mas Eneida Rodrigues informou que o terceiro já começou e vai contemplar a resiliência das famílias mais vulneráveis.

A assessora avançou que o programa vai incidir na mobilização de água, reutilização segura de águas residuais na agricultura, gestão da água, contingentação dos animais e reforço da capacidade de produção das famílias do meio rural.

A mesma fonte salientou que, apesar de ainda não ser da forma desejada, houve uma melhoria de comportamentos dos agricultores e criadores de gado com a seca, estando a aderir ao programa.

“Os agricultores já entenderam também que há que se fazer a poupança de água e estão a aderir, é claro que não da forma que nós gostaríamos, mas estão abertos e a aderir e isso para nós é muito bom”, salientou a responsável, garantindo que o Governo vai continuar com o programa de sensibilização e formação dos agricultores e criadores.