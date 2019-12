O diretor regional da Madeira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), inspetor coordenador superior Jorge Faustino, foi constituído arguido esta quinta-feira por suspeitas da prática do crime de auxílio à imigração ilegal. Numa nota enviada à comunicação social, o SEF informa ainda que foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Durante as primeiras horas da manhã, o SEF realizou buscas domiciliárias e nas instalações da Direção Regional, onde apreendeu diverso material informático”, lê-se na nota.

A investigação do SEF — que vai prosseguir — começou há cerca de um mês e foi iniciada na sequência de uma denúncia.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Jorge Faustino ocupava o cargo de diretor regional desde maio do ano passado. Entre 2017 e 2018, foi representante do SEF nos Grupos de Trabalho “Asilo” e “Vistos” do Conselho da União Europeia, tendo exercido funções no Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF entre 2016 e 2018. Antes, Jorge Faustino já tinha sido subdiretor regional do Norte, durante cinco anos, entre 2007 e 2012.