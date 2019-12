Shoya encontrou o lugar ao sol e não merecia o corte da emissão pela chuva (a crónica do FC Porto-Santa Clara)

Pode não ser propriamente uma opinião unânime mas ganhou por larga maioria na crítica: a vitória do FC Porto com o Tondela na passada segunda-feira foi uma das exibições mais convincentes da temporada até ao momento. Ponto. E na primeira análise Sérgio Conceição acabou por elogiar a qualidade do jogo sem quantificar um ranking das melhores performances numa época com alguma irregularidade à mistura que fez a equipa ter deslizes fora no Campeonato e uma qualificação mais complicada que era esperado na teoria na Liga Europa. A seguir, especificou o como, o onde, o quando e o porquê do sucesso das mexidas falando em dois nomes em especial.

“Danilo e Uribe são jogadores diferentes, não é preciso perceber muito de futebol para entender isso. Também não é muito difícil compreender que o Nakajima jogou a ‘10’ e não a extremo, como li e ouvi dizer na televisão”, referiu o treinador dos azuis e brancos, prosseguindo: “Temos jogadores diferentes em função das estratégias distintas que montamos. Temos é de estar sempre concentrados em momentos como a transição para o ataque ou a posse de bola. Por exemplo, há jogos em que um pivô tem de ser mais ‘6’ e outros em que tem de ser mais ‘8’; há também certos jogos em que os avançados têm de ter uma ocupação de espaços diferente”, descreveu, antes de deixar uma “farpa” em forma de desejo para que se falasse mais de futebol e não “daquilo que dá audiências”.

A estratégia resultou de tal forma que, no último jogo do ano civil no Dragão, o FC Porto voltou a utilizar a mesma fórmula agora com Danilo no banco (ao contrário do encontro com o Tondela, onde por motivos físicos ficou fora dos 18 a par de Loum) e apenas alterações circunstanciais sem mexer muito na estrutura, com as entradas de Diogo Costa, Diogo Leite, Wilson Manafá e Zé Luís para os lugares de Marchesín, Marcano, Marega e Soares. E se Uribe e Otávio conseguiram dar mais metros à equipa apesar das dificuldades sentidas pelo relvado, e se Corona confirmou o estatuto de jogador com mais assistências, Nakajima acabou por ser a grande estrela do encontro não só pelo golo mas por ter estado em todas as ações ofensivas da primeira parte – quando ainda se jogou futebol.

Sem ter uma posição fixa mas andando sempre ou nos espaços entre linhas ou a surgir em movimentos contrários nas costas do avançado (Zé Luís), o internacional japonês foi o fator desequilibrador de um encontro onde o FC Porto foi sempre melhor e até conseguiu criar mais oportunidades de golo nos 45 minutos iniciais do que tinha alcançado frente ao Tondela, onde saiu com uma confortável vantagem de 2-0. A passar ou a receber, a fazer a diferença com e sem bola, o antigo avançado do Portimonense que passou pelo Al-Duhail e chega ao final deste mês de dezembro com apenas 685 minutos oficiais recuperou a alegria de jogar como tão bem jogava quando esteve em Portugal pela primeira vez. Aliás, agora que Shoya encontrou o seu lugar não merecia que o mau tempo provocado pela tempestade Elsa impedisse que o primeiro golo pelos dragões não fosse visto em direto na TV…

O poderio dos dragões começou no jogo aéreo e foi descendo até chegar com a bola ao chão. Zé Luís, com um cabeceamento forte na área ao primeiro poste, obrigou André Ferreira à primeira defesa apertada da noite (5′), antes de outro lance nas alturas em que Pepe ganhou vantagem mas desviou sem muita força e à figura do guarda-redes dos açorianos (8′). Depois, começou a aparecer Nakajima. A combinar curto na frente, a cair nos corredores laterais para criar superioridade com a subida de Wilson Manafá e Alex Telles, a descer mais perto de Uribe e Otávio para poder receber e rodar sem oposição, como aconteceu no lance onde colocou com um passe a ver bem a diagonal de Zé Luís nas costas da defesa açoriana para outra intervenção de André Ferreira (17′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do FC Porto-Santa Clara em vídeo]