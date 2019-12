Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter ocorreu esta quinta-feira na ilha são-tomense do Príncipe, pelas 15:25 locais, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem registo, até ao momento, de vítimas ou danos.

De acordo com a página na Internet do Serviço Geológico norte-americano, o abalo registou-se às 15:25 (mesma hora em Lisboa) a 90 quilómetros a leste da ilha e a uma profundidade de 10 quilómetros.

Em declarações à Lusa, fonte do Governo Regional do Príncipe indicou que, pelo menos no centro da capital, Santo António, não se registaram vítimas ou danos materiais.

“Os funcionários públicos entraram em pânico, por se tratar de algo nunca visto” naquela ilha, indicou.

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, encontra-se na ilha do Príncipe, em visita.