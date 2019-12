“Apocalypse Now”

Quarenta anos depois da estreia, e da Palma de Ouro no Festival de Cannes, o filme de Francis Ford Coppola volta a aparecer nos cinemas numa nova montagem, para comemorar a data e baptizada “Final Cut”. Esta versão tem pouco mais de três horas de duração, tendo o realizador cortado 20 minutos à versão anterior, a “Redux”, esta a mais longa de todas existente. O filme foi restaurado em 4K a partir do negativo de câmara original, com som melhorado. Mais comprido ou mais curto, “Apocalypse Now”, originalmente escrito por John Milius para ser realizado por George Lucas em estilo pseudo-documental, com um orçamento minúsculo e rodagem nos EUA, continua a ser um dos mais prodigiosos espectáculos cinematográficos de sempre, e um dos filmes mais transcendentes já feitos sobre a Guerra do Vietname.

“Alice e o Presidente”

Só mesmo os franceses seriam capazes de fazer um filme onde o presidente da Câmara de uma das maiores cidades do país contrata para a sua equipa uma licenciada em Filosofia, para que esta o auxilie com o seu bloqueio criativo e o ajude a pensar. E isto sem que os munícipes ou os media protestem sobre tão excêntrico uso dos dinheiros públicos. É o que acontece em “Alice e o Presidente”, de Nicolas Pariser, onde Fabrice Luchini interpreta o autarca em crise anímica e intelectual e Anais Demoustier a “filósofa”. O filme é uma sátira peso-galo à política autárquica e ao desatino da esquerda institucional francesa (o presidente é uma figura grada do PSF), que teria beneficiado com um pouco mais de vitríolo e de ritmo.

“Star Wars: Episódio IX-A Ascensão de Skywalker”

J.J. Abrams realiza o nono e derradeiro filme da chamada “Saga Skywalker”, embora estejam previstos mais títulos associados à série “Star Wars”. Neste “Episódio IX”, que se passa um ano depois dos acontecimentos do filme anterior, “O Último Jedi”, os membros sobreviventes da Resistência juntam forças para defrontar mais uma vez a Primeira Ordem. Ao mesmo tempo, o confronto entre os Jedi e os Sith atinge o seu apogeu. A fita marca o regresso ao universo da personagem de Lando Calrissian (Billy Dee Williams), que apareceu no segundo e no terceiro filme da trilogia original de George Lucas. “Star Wars: Episódio IX”-A Ascensão de Skywalker” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.