A banda canadiana BadBadNotGood vai atuar na próxima edição do festival de música Vodafone Paredes de Coura, agendada para os dias 19, 20, 21 e 22 de agosto do próximo ano. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela organização do festival, através das contas oficiais do evento nas redes sociais.

Formada em 2010, a banda que mistura batidas hip-hop com música jazzística e até com alguma synth-pop psicadélica (pense-se, por exemplo, no tema “Speaking Gently”) não edita um álbum de estúdio e de temas originais desde IV, o quarto volume da discografia dos BadBadNotGood, editado em 2016.

Como os BadBadNotGood já haviam atuado no festival Vodafone Paredes de Coura após editarem o seu último álbum de originais — deram um concerto ali em 2017, atuando no ano seguinte no festival EDP Cool Jazz —, o regresso faz prever a edição de um novo álbum da banda até ao verão de 2020, que sirva de mote ao concerto e a nova passagem por Portugal.

Antes dos BadBadNotGood, a organização do festival tinha anunciado já atuações de Idles, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Pixies, Parquet Courts, Woods, Mac DeMarco, Ty Segall & Freedom Band, Daughter e Floating Points para a edição de 2020.

O Vodafone Paredes de Coura mantém assim o seu eixo principal de programação no pop-rock alternativo, após uma enchente em 2019 — a maior na história do festival — devido a concertos de The National, New Order, Spiritualized, Father John Misty, Patti Smith e a sua banda e Freddie Gibbs & Madlib, entre outros.