A banda portuguesa Capitão Fausto vai atuar a 7 de março no Campo Pequeno, em Lisboa. Será um concerto especial, já que o grupo português de pop-rock — que editou este ano o álbum Invenção do Dia Claro — vai atuar acompanhado pela Orquestra Filarmonia das Beiras, isto é, por 48 músicos de cordas, sopros e percussão.

A direção artística e arranjos musicais das canções que se ouvirão no Campo Pequeno, tocadas pelos Capitão Fausto e pela orquestra nacional, ficarão ao cargo de uma parceria entre a banda e o maestro Martim Sousa Tavares.

Paralelamente ao concerto especial com orquestra agendado para março, foi ainda anunciada uma digressão para o início do ano por cineteatros e anfiteatros nacionais. Esta digressão de inverno dos Capitão Fausto começa a 18 de janeiro com um concerto no Centro Cultural de Ílhavo e prossegue com mais dez atuações, no Centro de Artes de Ovar (24 de janeiro), Centro Cultural Vila Flor em Guimarães (25 de janeiro), Teatro Municipal da Guarda (30 de janeiro), Pax Julia – Teatro Municipal de Beja (31 de janeiro), Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra (7 de fevereiro), Cineteatro Avenida em Castelo Branco (8 de fevereiro), Teatro Cine em Torres Vedras (14 de fevereiro), Gemini em Oliveira de Azeméis (15 de fevereiro), Casa da Cultura em Melgaço (28 de fevereiro) e Festival Sons de Vez em Arcos de Valdevez (29 de fevereiro).

A lista de concertos dos Capitão Fausto em 2020:

18 Jan Ílhavo, Centro Cultural

24 Jan Ovar, Centro de Artes

25 Jan Guimarães, Vila Flor

30 Jan Guarda, TMG

31 Jan Beja, Pax Julia

07 Fev Coimbra, TAGV

08 Fev Castelo Branco, Avenida

14 Fev Torres Vedras, Teatro Cine

15 Fev Oliveira de Azeméis, Gemini

28 Fev Melgaço, Casa da Cultura

29 Fev Arcos de Valdevez, Sons de Vez

07 Mar Campo Pequeno, Lisboa