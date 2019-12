Presentar as crianças hoje em dia já não é tão fácil como antigamente – brinquedos, brinquedos, brinquedos. Os miúdos entre os 6 e os 12 anos já são tecnológicos, começam a entrar nas redes sociais, querem ser adultos, modernos, veem séries com os pais, não têm medo do Mundo ao Contrário, de Stranger Things, vibram com a Guerra dos Tronos e começam a querer usar o seu perfume diário, imitar os pais e mostrar aos amigos que são cool.

Isto para dizer que há muito para oferecer aos seus filhos que os vai divertir, fazer sentir pequenos adultos e, ao mesmo tempo, eternas crianças. Desde calendários da Marvel, videojogos, perfumes e até uma maquilhagem – que rapariga é que não sonha com uma maquilhagem aos 10 anos? Todas nós roubámos a das nossas mães quando éramos miúdas… e não existia o YouTube naquela altura.

Na fotogaleria, reunimos algumas sugestões fora da caixa para presentear as crianças da sua família de forma original.