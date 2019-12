Seis pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois navios de cruzeiro, quando tentavam atracar num porto no México esta sexta-feira, segundo conta o The Guardian, perto do resort Cozumel.

O Carnival Glory, um dos dois navios de cruzeiro (cada um com quase 300 metros de comprimento), ficou danificado. “O Carnival Glory estava a manobrar para atracar quando tocou no Carnival Legend, que já lá estava”, afirmou a empresa em comunicado. “Estamos a avaliar os danos, mas não há nada que ponha em causa os dois navios.”

A empresa confirmou que seis passageiros sofreram “ferimentos ligeiros”.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

Alguns passageiros afirmaram que a agitação marítima era intensa na altura da colisão. Um deles, Jordan Moseley, relatou à agência Reuters como tudo se passou dentro do Canirval Legend: “De repente sentimos o navio abanar de um lado para o outro. Uns minutos mais tarde, o diretor do cruzeiro anunciou que tínhamos embatido com outro navio quando tentávamos atracar, devido aos ventos fortes e mar agitado em Cozumel”.