A Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) abriu 20 processos por suspeitas de atribuição de notas inflacionadas a alunos no ensino secundário. A informação foi confirmada ao jornal Público pelo ministério da Educação que, no entanto, não especifica a natureza dos processos. O jornal sabe, porém, que a maioria dos processos dizem respeito a colégios privados onde há suspeitas de subir notas a alunos para facilitar a sua entrada no ensino superior.

Em causa estão “classificações anormalmente elevadas” no 12.º ano, em disciplinas que não estão sujeitas a exame, como Educação Física, confirmou ao Público uma fonte da tutela.

Três dos 20 processos envolvem o Externato Ribadouro, no Porto, que ocupa regularmente lugares cimeiros nos rankings das escolas. O colégio privado já tinha sido notícia este ano, relembra o jornal, a propósito de notas elevadas na disciplina de Educação Física: no segundo período do ano letivo passado nenhum aluno do 10.º ano teve nota inferior a 18, o que levou à abertura de um processo disciplinar à diretora pedagógica.

Terá ainda sido aberto um segundo inquérito ao Ribadouro por causa de “um número significativo de classificações elevadas em disciplinas de 12.º ano”, que resultou na abertura de outro processo disciplinar. Ambos ainda estão a decorrer.