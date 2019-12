Os benefícios fiscais atribuídos ao abrigo do regime fiscal para não residentes, que beneficia por exemplo reformados do estrangeiro, atingiram os 548 milhões de euros no ano passado. Este valor, segundo o parecer à conta geral do Estado do Tribunal de Contas, representa pouco mais de metade da despesa fiscal concedida no quadro IRS e o benefício fiscal mais avultado a seguir aos que resultam da aplicação das taxas reduzidas do IVA, a intermédia e a de 6%.

Os dados do Tribunal, divulgados esta sexta-feira, indicam que ainda que a despesa fiscal associada a este regime cresceu 26,6% no ano passado, o que corresponde a mais 115 milhões de euros. Em 2017, a despesa fiscal deste regime tinha registado um crescimento ainda mais expressivo de 146%. O valor agora revelado para 2018 é um pouco inferior ao estimado no relatório sobre os benefícios fiscais para o mesmo ano e onde era indicado que este regime abrange quase 30 mil beneficiários. Mas os montantes de despesa fiscal e o número de novas adesões têm crescido todos os anos.

A despesa fiscal é calculada pela diferença entre a coleta de imposto que resultaria de todos os rendimentos destes contribuintes, em Portugal e fora de Portugal, serem taxados pelas regras do regime de tributação que se aplica aos residentes. Mas estamos a falar de uma perda de receita para o Estado da mesma dimensão?

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais discorda desta visão. Em entrevista ao Observador, António Mendonça Mendes sublinha que essa receita fiscal nunca existiria se o regime não atraísse esses contribuintes e defende que estes trazem um retorno que se materializa em outros impostos. Por exemplo, estes contribuintes entregaram quase 80 milhões de euros ao Estado em IRS sobre rendimentos não isentos e há ainda receitas de IMT, IMI e IVA que não estão contabilizadas, contas que o Governo vai fazer em 2020 quando promover a reavaliação deste benefício fiscal.

Nesta entrevista, o secretário de Estado deixou a porta aberta à revisão deste regime, que pode vir a ser discutida no quadro da proposta orçamental para o próximo ano.

Para além de reformados estrangeiros, podem aderir não residentes com nacionalidade portuguesa que não vivam em Portugal há mais de cinco anos, e que tenham rendimentos de reforma ou trabalho de outros países, bem como trabalhadores estrangeiros no ativo. O maior número de aderentes são pensionistas, cujo rendimento de pensões fica isento de pagar IRS por dez anos. França é o país de origem do maior número de beneficiários.