Jorge Jesus pode conquistar este sábado o Mundial de Clubes ao serviço do Flamengo e a Rádio Observador vai acompanhar o jogo entre o Flamengo e o Liverpool numa emissão especial, a partir das 17h.

A Rádio Observador vai acompanhar tudo numa emissão especial conduzida pelo jornalista Miguel Cordeiro, com as participações especiais de Fernando Vieri, jornalista e ex-repórter oficial do site do Flamengo e ainda com a participaçao de Palhinha, antigo jogador do São Paulo e bicampeão da Taça Intercontinental; Areias, ex-jogador e vencedor da Taça Intercontinental com o FC Porto em 2004; Carlos Padrão, ex-jogador e amigo de longa data de Jorge Jesus; Rodrigo Almeida, Músico e filho do um ex-dirigente do Vasco da Gama; Henrique Raizler, correspondente da Bandeirantes em Portugal; o fotógrafo brasileiro Faya, e ainda Mariana Fernandes, jornalista da secção de Desporto do Observador.

Vamos ainda em directo ao Qatar para conversar com empresários portugueses sobre como o país se têm preparado para acolher grandes eventos desportivos.

E como não podia faltar, vamos acompanhar toda a emoção na sede da embaixada do Flamengo em Lisboa com reportagem do jornalista Filipe Galriça Neto.

Pode ouvir toda a emissão clicando aqui. Ou em 98.7 FM na Grande Lisboa, ou 98.4 FM no Grande Porto.

Também pode seguir o nosso liveblog