O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou este sábado a detenção de uma mulher, de 62 anos, suspeita da prática de 14 crimes de maus tratos e cinco crimes de desobediência, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A mulher já foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e proibição de contactos com as vítimas e demais testemunhas do processo.

Em comunicado, a GNR esclarece que, na sequência de uma investigação por maus tratos, deu cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, a uma residência em Pedroso, no concelho de Vila Nova de Gaia, onde funcionava um lar de idosos ilegal.

Na referida residência, afirma a GNR, “estavam 11 idosos, três dos quais acamados, todos eles sem as condições estipuladas legalmente e necessárias para este tipo de lares, o que levou ao seu imediato encerramento e ao encaminhamento de todos os idosos para as respetivas famílias e outras instituições”.

Nesta operação estiveram presentes, além dos militares da GNR e dos serviços do Ministério Público titulares do inquérito, médicos da Delegação do Norte do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, médicos e enfermeiros do Centro de Saúde local e elementos do Núcleo de Fiscalização do Norte do Instituto da Segurança Social.