Plata teve a lata de mostrar em menos de dez minutos que pode ser de ouro (a crónica do Portimonense-Sporting)

Na última vez que o Sporting entrou no Estádio Municipal de Portimão, já ganhava por 2-0 aos cinco minutos. A seguir ainda sofreu, viu um golo anulado, fechou as contas com uma bomba de Raphinha que passados poucos dias seria vendido para França por 21 milhões de euros. No final, saltava sobretudo um pormenor à vista: os leões eram líderes do Campeonato (a par do Famalicão) muitos meses depois, à frente de Benfica e FC Porto. Estaria assim o “trauma” da goleada sofrida frente aos encarnados na Supertaça superado? Mero engano. Pouco mais de um mês depois, Marcel Keizer foi despedido, Leonel Pontes fez uma transição de alguns jogos, Silas assumiu o comando. A equipa vai entrar em 2020 a 13 pontos do primeiro lugar (e a nove do segundo) mas nos 16 avos da Liga Europa e a dar sinais de retoma que se vestiram quase de “milagre” no último encontro do ano civil.

Desde que Silas chegou, algumas coisas foram mudando. É um facto. Por exemplo, a equipa sofre hoje menos golos e sobretudo concede um menor número de oportunidades aos adversários na sua área. Tão ou mais importante, tem agora um equilíbrio emocional maior do que há dois meses, onde havia um acréscimo de ansiedade com o passar dos minutos se o resultado não fosse favorável e um pico de desorientação sempre que algo não corria bem no jogo. Esta é a base que o treinador encontra nas mãos para a segunda metade da temporada, que se estende aos próprios jogadores mais vezes utilizados. Foi por isso que, em relação à equipa que goleou o Santa Clara, houve apenas uma alteração com a entrada de Rafael Camacho para o lugar de Luiz Phellype. E foi dos pés de ambos, com a velocidade de Gonzalo Plata pelo meio, que o Sporting deu a volta a um jogo perdido.

Sporting a virar uma desvantagem de 2 golos (SÉC XXI) ▶ vs Benfica – Taça 2007/2008

▶ vs Olhanense – Liga 2009/2010

▶ vs Paços Ferreira – Liga 2011/2012

▶ vs SC Braga – Liga 2015/2016

▶ vs Nacional – Liga 2018/2019

▶ VS PORTIMONENSE – TAÇA LIGA 2019/2020 pic.twitter.com/PjiwIadrP9 — playmakerstats (@playmaker_PT) December 21, 2019

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Portimonense-Sporting, 2-4 3.ª jornada do grupo C da Taça da Liga Estádio Municipal de Portimão Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Portimonense: Gonda; Anzai, Willyan, Júnior Tavares, Fernando (Bruno Tabata, 62′), Rodrigo; Dener (Iury Lírio, 88′), Pedro Sá, Lucas Fernandes; Aylton Boa Morte (Marlos Moreno, 78′) e Jackson Martínez Suplentes não utilizados: Ricardo Ferreira, Jadson, Rômulo e Hackman Treinador: António Folha Sporting: Luís Maximiano; Ristovksi (Luiz Phellype, 67′), Coates, Mathieu, Acuña; Doumbia (Gonzalo Plata, 75′), Wendel (Battaglia, 83′), Bruno Fernandes; Rafael Camacho, Vietto e Bolasie Suplentes não utilizados: Diogo Sousa, Tiago Ilori, Borja e Eduardo Treinador: Jorge Silas Golos: Jackson Martínez (16′), Mathieu (31′, p.b.), Vietto (37′), Rafael Camacho (77′), Gonzalo Plata (84′) e Luiz Phellype (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bolasie (13′ e 45′), Rafael Camacho (15′), Jackson Martínez (45+2′), Fernando (58′), Bruno Tabata (74′) e Wyllian (85′); cartão vermelho por acumulação de Bolasie (45′)

Em cima do intervalo, Bolasie, naquele seu jeito meio atabalhoado, andou a fazer fintas atrás de fintas descaído na esquerda até arrancar em velocidade e tocar em Willyan com o braço. João Pinheiro, numa decisão que motivou muitos protestos leoninos, exibiu o segundo amarelo ao avançado (que falhará o clássico como FC Porto) e deixou o Sporting a perder ao intervalo e com menos um. Depois, e ao longo de 45 minutos, a equipa verde e branca não só disfarçou a inferioridade numérica como conseguiu até dar ideia de que tinha mais jogadores em campo para uma reviravolta consumada com três golos em 15 minutos que, beneficiando da derrota do Rio Ave com o Gil Vicente, valeu a passagem in extremis à Final Four da Taça da Liga. Silas ganhou o jogo, ganhou a possibilidade de lutar pelo troféu, ganhou em definitivo um guarda-redes (Luís Maximiano, de novo um dos melhores) e ganhou mais opções ofensivas, sobretudo com um talento que andava escondido há muito chamado Gonzalo Plata – e que além do golo decisivo mostrou que tem características que fazem algumas vezes falta à dinâmica da equipa.

Rafael Camacho, numa diagonal da direita para o centro após passe entre linhas de Bruno Fernandes, conseguiu a primeira tentativa de remate à entrada da área mas o remate saiu muito, muito torto com o jovem jogador a ficar a pedir um toque no pé (e com João Pinheiro a mandar seguir). No entanto, a primeira hipótese de golo seria mesmo dos algarvios, com Jackson Martínez a atirar de primeira sem deixar cair a bola descaído no lado direito da área para grande intervenção de Luís Maximiano para canto (6′). Na resposta, num trabalho individual na esquerda, Vietto conseguiu puxar a bola para o pé direito mas Gonda defendeu sem grandes problemas (9′).

