O Presidente da República anunciou este sábado que vai condecorar o treinador Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique pelos resultados que alcançou no Brasil, ao serviço do Flamengo, e em Portugal.

“O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal. Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no ‘Brasileirão’ e na Taça dos Libertadores”, refere a nota do chefe de Estado.

Em Portugal, Jorge Jesus ganhou três campeonatos nacionais pelo Benfica, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e uma Supertaça. Já pelo Sporting, Jesus conquistou uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, logo após terminar a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento. Segundo a mesma nota, “Jorge Jesus é assim agraciado, como o foram no passado outros treinadores portugueses de grande destaque e, nomeadamente, que também ganharam grandes títulos internacionais”.