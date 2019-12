A euforia El Gordo continua do outro lado da fronteira, com vários episódios mais ou menos insólitos a acompanhar a grande lotaria de Natal em Espanha. Depois das conspirações da praxe, um dos momentos mais caricatos envolve Natalia Escudero, repórter do primeiro canal da TVE, que descobriu ser uma das felizes contempladas em plenas funções, durante o programa matinal da estação pública, o La Mañana.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE ???? Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

“Amanhã não vou trabalhar!”, reagiu eufórica a repórter, que se encontrava em direto numa transmissão a partir de San Vicente del Raspeig, em Alicante. Natalia confessou que era das 50 pessoas com a fração vencedora (26590). “Tenho um décimo, não estou a brincar. Quando aqui vim comprei um mas não digam a ninguém!”.

Não demorou a Escudero tornar-se um autêntico fenómeno nas redes sociais. Posteriormente, a Europa Press esclareceria que a jornalista fora agraciada apenas com 5.000 euros, ficando ainda a larga distância dos cobiçados 400 mil euros, o valor máximo para cada um dos 50 felizardos.

O El Gordo é conhecido por ser a maior lotaria do mundo, distribuindo prémios com um valor total acima dos dois mil milhões de euros e protagonizando um dos momentos televisivos mais populares em Espanha. Este ano, o número vencedor foi o 26590, que garantiu a muitos espanhóis, a grande maioria em Tarragona. Isto sem contar com os que receberam os restantes prémios, de valor inferior, mas que também fizeram a festa.