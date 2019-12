Com o internamento do príncipe Philip, a apreensão paira sobre a família real britânica mas as respetivas rotinas têm sido mantidas ao longo deste fim de semana. As imagens mais recentes, publicadas na conta oficial de Instagram do clã mostram um encontro entre a rainha, o príncipe de Gales, o duque de Cambridge e ainda o pequeno príncipe George, apanhado com as mãos na massa (literalmente) num evento de apoio às Forças Armadas e comunidade de veteranos.

Os christmas puddings, típico doce de Natal britânico, que saíram desta iniciativa ficaram registados para a posteridade, tal como uma série de outras reuniões que têm marcado a agenda das famílias reais europeias nestes últimos dias.

[Uma mensagem saída da Suécia, pela princesa Victoria e família]

Seja através dos oficiais postais de Natal partilhados por estes dias por cada Casa Real, ou de momentos mais descontraídos associados à quadra festiva, o álbum vai crescendo. Veja algumas das imagens na fotogaleria.