Em tempo de Natal, Jesús trouxe os presentes e um Tiquinho de magia (a crónica do Desp. Chaves-FC Porto)

A meio da semana, num jogo que acabou por qualificar o FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, Zé Luís protagonizou um lance perigoso perto da baliza do Santa Clara que acabou por tirar o médio Nené do jogo. O avançado cabo-verdiano tentou um pontapé de bicicleta e acabou por atingir o jogador adversário na cabeça, obrigando à saída direta de Nené do relvado para o hospital.

As notícias garantiram logo nas horas seguintes que o jogador se encontrava bem e que a ida para o hospital não tinha passado de uma precaução por parte da equipa médica do Santa Clara. Ainda assim, Zé Luís não quis restringir-se aos jornais e às televisões e ligou a Nené para ficar a par do estado do jogador — que terá revelado, de acordo com o jornal O Jogo, que perdeu a memória por alguns instantes depois da pancada mas que os exames realizados já no hospital acabaram por ter resultados normais.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Desp. Chaves-FC Porto, 2-4 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco) Desp. Chaves: Igor, Rafael Viegas, Medina, Hugo Basto, José Gomes, Jefferson, Gamboa (Platiny, 45’), Guzzo, Niltinho (João Correia, 42’), André Luís, Wagner (Bachi, 64’) Suplentes não utilizados: Ricardo, Fatai, Diego Galo, Paredes Treinador: César Peixoto FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Corona (Luis Díaz, 64’), Danilo (Otávio, 45’), Sérgio Oliveira, Nakajima, Soares, Marega (Fábio Silva, 78’) Suplentes não utilizados: Marchesín, Pepe, Alex Telles, Zé Luís Treinador: Sérgio Conceição Golos: Soares (8’ e 16’), Marega (26’), Platiny (79′), Luis Díaz (80′), André Luís (84′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Danilo (23’), Medina (29’ e 88′), Saravia (36’), Mbemba (41’), Jefferson (52’), Platiny (73’); cartão vermelho por acumulação a Medina (88′)

A história, ainda que sempre digna de ser assinalada, não é inédita e dificilmente será única. É, aliás, pouco relevante se tivermos em conta o jogo deste domingo, em que o FC Porto se deslocava ao recinto do Desp. Chaves e onde Zé Luís nem sequer era titular. Adquire uma importância capital, porém, se recordarmos aquilo que têm sido as últimas semanas do clube: entre um empate no Jamor com o Belenenses SAD, uma alegada agressão de Sérgio Conceição a Pedro Ribeiro que se tornou uma autêntica novela, um inquérito aberto pelo Conselho de Disciplina e uma proximidade demasiado grande com aquilo que de menos positivo existe no futebol. Por tudo isto, o telefonema atento e preocupado de Zé Luís a Nené torna-se relevante — porque coloca o FC Porto do lado bom da história pela primeira vez em vários dias.

Histórias à parte, a verdade é que o FC Porto visitava este domingo o Desp. Chaves em igualdade pontual com os transmontanos no Grupo D da Taça da Liga: ainda assim, os dragões tinham vantagem na diferença de golos e só precisavam de um empate para se juntarem a Sporting, V. Guimarães e Sp. Braga na final four da competição, enquanto que os flavienses precisavam mesmo de vencer para seguir em frente. Na Taça da Liga, Sérgio Conceição fazia várias alterações no onze inicial face à equipa que venceu o Santa Clara a meio da semana — desde logo, o regresso de Danilo à titularidade depois de dois jogos de ausência, com Sérgio Oliveira a fazer-lhe companhia no meio-campo (Uribe e Otávio, a dupla contra os açorianos, saíam do onze, com o colombiano a sair mesmo dos convocados). Alex Telles começava no banco e era Manafá o lateral esquerdo titular, Mbemba estava no lugar de Pepe, Saravia era o dono da direita da defesa mas Corona também estava de início, mais adiantado no terreno. Já Nakajima, que marcou o golo da vitória contra o Santa Clara e foi um dos melhores dos dragões, mantinha a titularidade.

Contra o Desp. Chaves, onde César Peixoto se estreava este domingo como treinador principal depois de ter substituído José Mota, Sérgio Conceição tentava dar mais um passo rumo a uma conquista final que ainda lhe escapa a nível individual e que escapa também ao clube. Em 12 edições, o FC Porto nunca conquistou a Taça da Liga e Sérgio Conceição, ainda que nunca tenha perdido nenhum jogo durante o tempo regulamentar na competição, também nunca conquistou o troféu (foi sempre eliminado nas grandes penalidades). Os primeiros instantes da partida mostraram desde logo que o FC Porto não iria abandonar a estratégia aplicada nos últimos dois jogos, com Nakajima a aparecer nas costas de Soares. Uma das nuances mais interessantes da forma como os dragões estavam a jogar acabava por ser a dinâmica do corredor esquerdo, onde Manafá tinha carta branca para avançar e atacar porque Sérgio Oliveira fazia a dobra atrás e Marega, mais adiantado, procurava espaços interiores sempre que o lateral subia na ala.

A ausência de Otávio e Uribe no meio-campo, dois jogadores mais ofensivos do que Danilo e Sérgio Oliveira, acabava por restringir o desequilíbrio provocado pela linha intermédia da equipa mas permitia que os dois jogadores se dedicassem então às tarefas de compensação defensiva que libertavam os corredores. Era pelas alas, com Saravia também muito subido e a soltar Corona para o jogo interior, que o FC Porto ia atacando nos primeiros minutos da partida: e foi precisamente pelas alas que a equipa de Sérgio Conceição acabou por abrir o marcador. Saravia e Corona entenderam-se às mil maravilhas e foi o mexicano a cruzar para o segundo poste, onde Soares apareceu a cabecear sem hipótese para Igor (8′).

Os dragões chegaram ao segundo golo de forma natural e com um lance em tudo semelhante ao do primeiro, com Soares a cabecear novamente ao segundo poste depois de um cruzamento de Nakajima na direita (16′). A vencer por dois golos de vantagem, o FC Porto acabou por recuar ligeiramente as linhas e o Desp. Chaves viu-se obrigado a correr atrás do prejuízo, mesmo tendo em conta que podia pagar por isso através das transições rápidas dos dragões. A equipa de César Peixoto acabou por fazer duas aproximações quase consecutivas à baliza de Diogo Costa, com Niltinho e André Luís a rematarem ambos por cima da trave (21′ e 22′), mas foi mesmo o FC Porto a aumentar ainda mais a discrepância dos números no marcador. Carlos Xistra considerou que Jefferson fez falta sobre Soares no interior da grande área e assinalou grande penalidade, Marega ainda permitiu a defesa de Igor na conversão mas acabou por conseguir marcar de cabeça na recarga e face à passividade dos defesas flavienses (26′).

Diogo Costa ainda evitou, com uma grande defesa, o golo de Hugo Basto (41′) — já depois de César Peixoto ser obrigado a fazer a primeira substituição do jogo, lançando João Correia para o lugar do médio Niltinho, que saiu de maca depois de um lance com Saravia — e o FC Porto foi mesmo para o intervalo a ganhar por três golos e a um passo da final four da Taça da Liga. Além dos dois golos de Soares, Sérgio Conceição tinha como principal boa notícia mais uma boa exibição de Nakajima, que era a par de Corona o grande dinamizador da equipa. A atuar nas costas dos dois homens mais adiantados, o jogador japonês parece ter encontrado a zona onde está mais confortável e não só consegue libertar espaços para os colegas como é capaz de se soltar para ele próprio rematar à baliza (tentou duas vezes, as duas para defesa de Igor).

