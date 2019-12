(em atualização)

O criador de moda Emanuel Ungaro morreu no sábado, em Paris, aos 86 anos, anunciou a família neste domingo. Foi um dos grandes nomes da moda francesa nos anos 1980 e um dos discípulos de Cristobal Balenciaga. Tinha-se reformado em 2004 e já estava muito debilitado fisicamente há dois. Apresentava-se a si mesmo como “obcecado sensual” e construiu um império à volta da sua marca: além de roupa, assinava perfumes, óculos e calçado.

Emanuel Ungaro era filho de pais italianos, que tinham emigrado para Aix-en-Provence, no sul de França. O pai era alfaiate e foi com que ele que aprendeu as bases da profissão. Em 1956, aos 23 anos, mudou-se para Paris, onde acabou por se formar com o designer espanhol Balenciaga. Abriu a sua casa de alta costura em 1965 e vestiu atrizes como Gena Rowlands, Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani. Em 1980, recebeu o Dedal de Ouro, o principal galardão da indústria da moda francesa.

Breaking : French fashion designer Emanuel Ungaro dies in Paris aged 86. Ungaro described himself as a 'sensual obsessive.'https://t.co/XZSTes3Ztd — Catherine Field (@CatherineField) December 22, 2019

Em 1996, a marca Emanul Ungaro foi comprada pela Ferragamo. Casado e pai de um filho, o criados começou a distanciar-se dos negócios em 2001, passando a direção artística da marca ao designer Giambattista Valli. Em 2004, abandonou de vez o mundo da alta costura, acreditando que esta já não correspondia “às expectativas das mulheres de hoje”.