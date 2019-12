Rei morto, rei posto e outro português a caminho do Brasil para tentar ser rei: depois da saída de Jorge Sampaoli na semana passada, o Santos vai apostar em Jesualdo Ferreira para comandar a equipa na próxima época. De acordo com o Globoesporte, o treinador já terá aceite a proposta do conjunto de São Paulo e estará agora a negociar a discutir a duração do contrato e a formação da equipa técnica que o irá acompanhar no Brasil.

O experiente treinador de 73 anos encontra-se sem clube desde maio, altura em que deixou o comando do Al-Sadd, do Qatar. Antes, e olhando apenas para as experiências no estrangeiro, Jesualdo Ferreira passou por FAR Rabat (Marrocos, 1995-1996), Málaga (Espanha, 2010), Panathinaikos (Grécia, 2010-2012) e Zamalek (Egito, 2015), podendo agora treinar uma equipa no quarto continente depois de Europa, África e Ásia. Ao longo dessas experiências, o treinador ganhou o Campeonato e a Taça do Egito e o Campeonato, a Taça, a Taça do Emir e a Supertaça do Qatar, antes de ser substituído pelo antigo médio do Barcelona Xavi Hernández no Al-Sadd.

Em Portugal, Jesual Ferreira teve uma vasta experiência como adjunto e técnico principal em clubes como Rio Maior, Torreense, Académica, Atlético, Estrela da Amadora, Alverca, Benfica, Sp. Braga, Boavista, FC Porto e Sporting, além da Seleção Sub-21. Foi no Dragão que teve mais sucesso, ganhando três Campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça entre 2006 e 2010, sendo um dos quatro treinadores azuis e brancos que alcançaram 100 ou mais vitórias pelo clube, a par de José Maria Pedroto, Artur Jorge e Sérgio Conceição.

Em atualização