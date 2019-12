A história de Troy Deeney não é uma história qualquer. Este domingo, o capitão do Watford saltou para as páginas dos jornais e para os noticiários das televisões graças à entrevista que deu no final do jogo com o Manchester United, onde converteu uma grande penalidade e contribuiu para a vitória dos hornets frente à equipa de Solskjaer. Mas a história de Deeney, um avançado de 31 anos que está desde os 22 no Watford, está muito para lá de uma curta entrevista.

“Estou sempre confiante. Já disse antes que pressão para mim é ver a minha mãe ter três empregos para pagar o Natal. Isto é o futebol, entendes? Se marcar, muito bem. Se falhar, falhei. Jogamos outra vez na próxima semana, certo? Isto não é pressão para mim, é a vida real”, disse o jogador, quando foi questionado sobre a pressão de marcar uma grande penalidade contra o Manchester United. A frase, dissecada, é o resultado daquilo que foi a infância de Troy Deeney.

Um de três filhos de um casal de Birmingham com ascendência jamaicana, Troy estava em casa quando o pai, um traficante de droga local, agrediu a mãe com violência. No ano seguinte, quando o agora capitão do Watford, tinha 10 anos, os pais divorciaram-se e a mãe ficou com a custódia total dos três filhos, acumulando empregos para conseguir criar a família. Troy Deeney, apesar de tudo, manteve uma relação próxima com o pai até 2012, ano em que este morreu e acabou por abrir um vórtice de luto que deixou o jogador a atravessar o pior capítulo da própria vida.

"Real pressure is watching my mum work three jobs trying to make ends meet. This is football." Troy Deeney speaks after Watford's superb win over Manchester United. Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now ???? pic.twitter.com/Sc9qbqcbZw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2019

Depois de começar a carreira no Walsall e de ainda ter estado emprestado ao Halesowen Town, o avançado assinou pelo Watford em 2010 e já era jogador do clube do sul de Inglaterra quando, em 2012, foi julgado e condenado por uma agressão à porta de uma discoteca. O inglês foi condenado a dez meses de prisão por ter, em conjunto com alguns amigos, atacado um grupo de adolescentes e ter inclusivé pontapeado um deles na cabeça. Cumpriu três meses da pena, terminou a escolaridade que tinha deixado pendurada após ser expulso da escola aos 14 anos e regressou ao plantel do Watford. De lá para cá, ajudou o clube a ser promovido à Premier League, estreou-se no principal escalão do futebol inglês, assumiu a braçadeira de capitão, tornou-se o primeiro jogador da história do Watford a marcar 20 ou mais golos em três épocas seguidas e assumiu o estatuto de símbolo e figura maior da equipa.

Este domingo, no culminar de uma vitória importante perante o Manchester United — o Watford está em último na Premier League, vai no terceiro treinador da temporada e está a seis pontos da primeira equipa fora da zona de despromoção –, Troy Deeney saltou para a ordem do dia por uma frase que resume quase tudo aquilo por que passou. Mas a história de Troy Deeney está muito para lá de uma frase.