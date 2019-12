A Cidade do Futebol, em Oeiras, recebeu esta segunda-feira o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, que acabou por decidir também o emparelhamento das meias-finais da competição. Já sem Sporting e Sp. Braga entre os apurados, o Benfica soube que vai encontrar o Rio Ave na próxima fase e o FC Porto cruza com o Varzim da Segunda Liga, com encarnados e dragões a jogarem ambos em casa. No sorteio foi ainda revelado que os quartos de final da Taça vão contar com a ajuda do VAR.

Destaque ainda para o Canelas 2010, a única equipa do Campeonato de Portugal ainda em competição, que vai discutir com o Académico de Viseu a passagem às meias-finais. O emparelhamento das meias-finais da Taça de Portugal (já discutidas a duas mãos) ditou ainda que o Benfica, caso elimine o Rio Ave, vai encontrar P. Ferreira ou Famalicão na fase seguinte, enquanto que o FC Porto, se conseguir ultrapassar o Varzim, cruza com Académico de Viseu ou Canelas 2010. Quer isto dizer que Benfica e FC Porto, a partir daqui, só poderão encontrar-se na final do Jamor.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal são então os seguintes:

— P. Ferreira (PL)-Famalicão (PL)

— Benfica (PL)-Rio Ave (PL)

— Ac. Viseu (SL)-Canelas 2010 (CP)

— FC Porto (PL)-Varzim (SL)

O quadro de resultados dos oito jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal foi o seguinte:

— Marinhense (CP)-Rio Ave (PL), 0-2

— P. Ferreira (PL)-Sp. Espinho (CP), 3-0

— Ac. Viseu (SL)-Desp. Chaves (SL), 1-0

— FC Porto (PL)-Santa Clara (PL), 1-0

— Famalicão (PL)-Mafra (SL), 3-0

— Sertanense (CP)-Canelas 2010 (CP), 0-1

— Varzim (SL)-Anadia (CP), 2-1

— Benfica (PL)-Sp. Braga (PL), 2-1