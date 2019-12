A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu um parecer negativo à composição da nova Direção de Informação da RTP, após a demissão de Maria Flor Pedroso e escolha de uma nova direção dirigida por José Fragoso.

Em específico, a ERC diz ter deliberado dar um parecer negativo “à proposta de acumulação dos cargos [para José Fragoso] de Diretor de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Diretor de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3″.

De acordo com o comunicado, as novas funções propostas pela Administração da RTP para Fragoso implicavam que este acumulasse o poder de ser “diretor de informação de todos os serviços de programas de âmbito nacional e internacional da RTP, incluindo RTP3, do qual passaria a ser também diretor de programas” com mais dois cargos que exercia antes da nomeação e nos quais continuaria: diretor de programas da RTP1 e diretor de programas da RTP Internacional.

O Conselho Regulador da ERC diz que “avaliando os riscos” que a acumulação de funções “comporta para os princípios de funcionamento público de televisão”, não pode “aquiescer” a proposta.

Diretor de programas e de informação: os riscos, segundo a ERC

A entidade reguladora dos media especifica ainda os riscos que teria, no seu entender, a acumulação de funções de José Fragoso. Existia “o risco de padronizar ou esbater” a diferença “de uma oferta que, em benefício da diversidade e do pluralismo, se pretende díspar” e ainda o risco de “tornar diferentes” ou diluir “as fronteiras entre informação e entretenimento”. Além disso, aponta o comunicado, “a envergadura da tarefa de dar cumprimento cabal a todas as obrigações que impendem legal e contratualmente sobre cada um dos serviços de programas em causa, tanto na área da programação como da informação, afigura-se francamente incompatível com aquela centralização”.

Além do problema relativo à acumulação de cargos proposta para José Fragoso, a ERC manifestou ainda que “no pedido de parecer submetido pela RTP” à ERC “não consta a necessária pronúncia do Conselho de Redação sobre as demissões e nomeações equacionadas”.

O Conselho de Redação da RTP chegou a emitir um comunicado dando conta do parecer positivo dado a todos os membros da nova Direção de Informação da estação pública, reconfigurada após saída polémica da antiga diretora Maria Flor Pedroso, acusada de interferir numa investigação pela jornalista e apresentadora do programa “Sexta às 9”, Sandra Felgueiras.