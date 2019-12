O Leon é um dos modelos mais populares da Seat e igualmente da Cupra, a marca desportiva do grupo espanhol. A nova geração vai ser apresentada em final de Janeiro, com uma estética diferente, sendo mesmo o primeiro veículo a exibir a nova grelha da marca, mais estilizada do que até aqui.

Para já, sabe-se que a assinatura diurna dos faróis é diferente, reforçando a personalidade do modelo, para a iluminação estar a cargo da tecnologia Full LED, com vantagens para a visibilidade e segurança. Na traseira são também os LED que ajudam a fazer a diferença, com uma barra fina e horizontal a ligar os farolins, reforçando a sensação de largura e de elegância. A mais recente geração do compacto da Seat oferece ainda a saudação projectada no solo sempre que se destranca.

O interior parece ser completamente novo, com um aspecto mais moderno e mais tecnológico, como se espera num modelo que vai ser mais conectado para servir o equipamento extra com que conta para entreter os passageiros, através de soluções multimédia. O condutor não será esquecido, usufruindo das mais recentes ajudas à condução controladas a partir dos ecrãs digitais.

Como é habitual, caberá à Cupra propor as versões mais desportivas, alavancadas pela versão de competição que o fabricante de desportivos começou igualmente a vender. O Cupra Leon Competición é um veículo preparado pela fábrica para participar nas corridas de TCR e passa a estar disponível para encomenda, com entregas agendadas para Abril de 2020.

Partindo com base da nova geração do Leon, o carro de competição irá apresentar um novo visual e uma carroçaria distinta. O grupo espanhol tem grande tradição nesta área, dado terem sido os responsáveis pela concepção e desenvolvimento do primeiro Leon destinado a corridas de carros de Turismo, percursores do actual TCR, para ser igualmente a Cupra a responsável pela concepção e desenvolvimento do e-Racer, uma versão eléctrica de um carro de TCR que vai dar origem a um novo tipo de competição, exclusivamente destinada a veículos a bateria.