Os preços dos produtos importados por Cabo Verde aumentaram 1,3% em novembro, valor superior em 0,6 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com os dados do INE, no mês de novembro registaram-se aumento de preços na categoria bens de consumo (1,9%), bens intermédios (3,4%) e bens de capital (3,8%). Em sentido contrário, registou-se descida de preços nos combustíveis (-0,6%). Em comparação com o mês de novembro de 2018, o INE constatou que os preços dos produtos importados por Cabo Verde diminuíram 2,2%.

Já os produtos exportados, o índice fixou-se em 0,1% em novembro, valor inferior em 0,1 pontos percentuais face ao registado no mês anterior. Quanto à taxa de variação mensal registada pelo Índice de Termos de Troca foi de -1,2%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, ainda segundo o INE.