Foi uma possibilidade no mês passado, perdeu força nas últimas semanas, tornou-se confirmação no dia seguinte à passagem à final four da Taça da Liga: o Sp. Braga anunciou que decidiu despedir Ricardo Sá Pinto, que estava no comando técnico dos minhotos desde o início da temporada, altura em que substituiu Abel Ferreira.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27". Sabe mais em ???? https://t.co/QIhfCMEM7v pic.twitter.com/ggdEfPp6Dw — SC Braga (@SCBragaOficial) December 23, 2019

“A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27″, anunciou o clube em comunicado divulgado esta segunda-feira. O novo treinador vai então ser anunciado ainda antes de sexta-feira, data marcada para o regresso aos treinos depois do Natal.

Ricardo Sá Pinto chegou ao Sp. Braga no início da presente temporada para substituir Abel Ferreira, que saiu para orientar o PAOK da Grécia. O treinador regressou a Portugal (onde já tinha orientado o Sporting e o Belenenses) depois de quatro anos de experiência no estrangeiro, entre o Al-Fateh da Arábia Saudita, o Atromitos da Grécia, o Standard Liège da Bélgica e ainda o Légia de Varsóvia da Polónia.

Apesar dos bons resultados na Liga Europa, onde ficou no primeiro lugar de um grupo que incluía Wolverhampton e Besiktas, e da presença na final four da Taça da Liga confirmada este domingo perante o P. Ferreira, acabaram por ser os desaires na Primeira Liga a motivar a saída de Sá Pinto do comando técnico do Sp. Braga. Os minhotos, que entretanto também já foram eliminados da Taça de Portugal pelo Benfica, são nesta altura oitavos na classificação, atrás de Famalicão, V. Guimarães, Rio Ave e V. Setúbal, levam seis derrotas em 14 jogos e perderam os últimos dois jogos, contra o Desp. Aves e o P. Ferreira.