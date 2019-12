A circulação de comboios continua suspensa entre Alfarelos, concelho de Soure, e Verride, concelho de Montemor-o-Velho, afetando a linha Coimbra-Figueira da Foz, não sendo possível confirmar a extensão dos danos, informou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal.

Os técnicos da Infraestruturas de Portugal (IP) efetuaram na segunda-feira uma visita técnica à zona da ponte do Marujal (concelho de Montemor-o-Velho), “onde a corrente do rio Arunca levou parte do aterro”, sendo que as águas do rio “estão ainda a cerca de três metros acima da base do aterro”, afirmou hoje à agência Lusa fonte da IP.

De acordo com a mesma fonte, enquanto as águas do rio não baixarem “não é possível confirmar com a necessária exatidão a extensão dos danos ou implementar qualquer solução”.

“A solução a desenvolver terá como pressuposto ser de rápida concretização tendo em vista uma pronta reposição das condições de segurança e circulação”, vincou a IP.

Segundo fonte da IP, enquanto “o nível da água não descer não será possível restabelecer a circulação de comboios” na linha Coimbra-Figueira da Foz.