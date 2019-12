É Natal, é Natal, televisão e luz – o lema festivo de muita gente bem podia ser este. Afinal, é feriado e há tempo, há lareiras ou aquecedores e, por norma, há ainda muita comida fácil de transportar para perto do sofá.

Se não bastasse esta santa trindade de fatores, as grelhas de programação também se vestem de gala para as festas e os dias 24 e 25 de Dezembro têm mais oferta televisiva do que o habitual. Há os clássicos (o Natal dos Hospitais que o diga – este ano às 14h do dia de Natal, na RTP1), há muitos filmes, há circo (para quem quer ser mais moderno, até há Cirque du Soleil logo na manhã de 25, também na RTP1), há indulgência e até coisas nada natalícias.

O que não há, habitualmente, é tempo para comparar tudo e antecipar horários. Não se preocupe – esta lista é uma prenda de Natal para si, e vai organizada em grupos de três, como os reis magos.

Três clássicos

Não há Natal sem azevias. Não há Natal sem árvore. Não há Natal sem família. E também há quem diga que não há Natal sem os elementos deste primeiro grupo: “Música no Coração” (dia 25, 15h, Hollywood), o “Sozinho em Casa” (dia 25, 15h55, AXN White) e até, ta-ta-ra-ra, o 42.º Festival Internacional de Circo de Montecarlo (dia 25, a partir das 10h30, na SIC).

Três filmes que não têm nada a ver com o Natal

O que não falta nesta época é filmes natalícios, filmes com neve, até filmes com renas, mas convenhamos que também sabe bem desenjoar. Estes vão cair tão bem como um antiácido depois da ceia: um bocadinho de terror com “Os Outros” (dia 24, 19h48, SyFy); a beleza doída de “Três Cartazes à Beira da Estrada” (dia 25, 22h30, Fox Movies); e a história de uma mão numa viagem emocional pela memória que até conquistou prémios em Cannes, “J’ai perdu mon corps” (Netflix).

Três experiências quase religiosas

Não é propriamente ao nível da típica mensagem de Natal do cardeal patriarca de Lisboa, que vai para o ar dia 24, às 21h, na SIC, mas há muitas formas de cada pessoa se aproximar da espiritualidade: através da comida, com o especial de receitas de Natal dos famosos jurados do Masterchef Austrália, Christmas Gourmet (dia 24, 14h45, SIC Mulher); uma leitura da Bíblia feita pelo rapper Stormzy na noite de Natal (dia 25, 23h50, BBC One – disponível em direto a partir do iPlayer da BBC); e, nem que seja para irritar quem assinou petições contra, o “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo” (Netflix).

Três maratonas

Nem sempre há tempo para uma maratona (e ninguém está a falar daquelas em que é mesmo preciso correr, que também as há…), por isso é aproveitar agora: todos os filmes da saga Indiana Jones, a começar com os “Salteadores da Arca Perdida” às 15h e a terminar já depois das 20h30 com o “Reino da Caveira de Cristal” (dia 25, Fox Movies); o inevitável e inefável Boxing Day, no dia 26, com oito jogos de futebol da Premier League em direto nos canais Sport TV, a começar logo às 12h30 (Tottenham x Brighton) e a terminar às 20h com as duas equipas que vão à frente do campeonato (Leicester City x Liverpool); e, mais dentro do espírito da época, todos os filmes da saga Harry Potter (HBO Portugal).

Três antídotos anti-natalícios

Aqui vai mais uma pausa para desenjoar com opções muito pouco natalícias. Com super-heróis, por exemplo, aproveitando o filme “Batman vs Super-Homem” (dia 24, 21h30, Hollywood), com um bom jogo de basquete entre Golden State Warriors e Houston Rockets (dia 25, 22h, Sport TV1) ou com os píncaros da indulgência da reality TV de uma temporada inteira – neste caso, a 17, que é a mais recente – de “Keeping Up with the Kardashians” (dia 25, a partir das 10h, no E!, a ocupar o feriado todo).

Três momentos musicais

Há sempre muita música no Natal, mas não tem de ser só Mariah Carey ou a música sobre o nariz vermelho do Rudolfo. Pode ser um documentário sobre a mais conhecida música de Natal de sempre, “Silent Night – Uma Canção para o Mundo” (dia 24, 22h25, RTP2); pode ser com um musical cheio de músicas de Abba, como “Mamma Mia” (dia 24, 22h45, TVI); e também pode ser através de um concurso de talentos, como o “The Voice Portugal – Especial de Natal” (dia 25, 21h15, RTP1).

Três recursos para qualquer hora

Há muito debate sobre as vantagens e desvantagens deste tipo de plataforma de conteúdos, mas para propósitos natalícios é inegável que há um certo conforto em ter opções para qualquer hora do dia. Aqui ficam só três ideias, porque há mais: um filme acabado de estrear, “Marriage Story” (Netflix); um filme que já se tornou um clássico da época, “O Amor Acontece” (HBO Portugal); e um filme que é um clássico do humor de todos os tempos, “A Vida de Brian” (Netflix).