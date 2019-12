Um incêndio consumiu esta terça-feira, de madrugada, o último piso do antigo hospital Maria Pia, no Porto, que está devoluto, não havendo registo de feridos, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques.

Segundo o responsável, o alerta foi dado pelas 6h40 tendo os bombeiros, quando chegaram ao local, encontrado o último piso daquela antiga unidade hospitalar pediátrica “quase totalmente tomado pelas chamas”.

“Houve uma propagação através da caixa da escada aos pisos inferiores do edifício, que por se encontrar devoluto tem alguma carga térmica motivada pelo mobiliário antigo”, explicou Carlos Marques.

O fogo iniciou-se no terceiro piso do edifício, mas os bombeiros não esclarecem se encontraram pessoas no espaço devoluto, remetendo para o departamento de investigação criminal da PSP, no local, essas explicações.

Os Sapadores combateram as chamas com “o recurso a três viaturas e 12 elementos, tendo estado também no local a Proteção Civil Municipal do Porto”, acrescentou.

“Como o incêndio foi na zona da caixa de escadas não houve necessidade de alertar as pessoas das casas anexas para abandonarem as respetivas casas”, informou Carlos Marques.